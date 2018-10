Paula Echevarría desata las iras en Instagram por escribir "maricón el que lo lea"

La actriz Paula Echevarría ha levantado una fuerte polémica en las redes sociales por hacer una broma que muchos han tomado como un gesto homófobo por parte de la expareja de David Bustamante.

Echevarría publicó una story en su perfil donde escribió: "No confíes en nadie porque cuando menos te lo esperas maricón el que lo lea". Esta sencilla broma llevó a que muchos internautas hicieran ver a la axtriz de lo inoportuno de su mensaje. Muchos de ellos creían que detrás de ese texto había un componente homófobo.

Tras ver la que se había liado por una tontería, Echevarría optó por volver a utilizar las redes para dar explicaciones. "Antes de que salga algún ofendido: adoro a los gais, bueno, a los que conozco y me caen bien... Vamos que no es discriminación, es un simple chiste, que últimamente hay que andar con pies de plomo...", se justificaba. Después, escribió 'love is love' (uno de los lemas del movimiento gay), aunque también añadió: "Por si acaso, pido perdón también al plomo"

Echevarría ya fue el centro de la polémica hace unos meses dijo en una entrevista que comparar sus fotos con las de la influencer Dulceida era como "comparar a Dios con un gitano". Unas palabras que ofendieron mucho entre la comunidad gitana y que provocaron que Joaquín Cortés cargara duramente contra ella.