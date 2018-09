Pasa cuatro días con un cuchillo clavado en la cara sin darse cuenta

Un hombre sudafricano de 25 años fue sometido a una cirugía tras pasar cuatro días con un cuchillo de 10 centímetros enterrado en la cara. Tras un fuerte dolor de cabeza y en el ojo izquierdo al moverlo, el joven decidió ir al hospital tras una agresión la noche anterior al ayudar a su amigo en una pelea.

Al principio no quería ir al centro médico pero sus amigos insistieron en llevarlo a una revisión médica para evitar problemas posteriores a la pela. El afectado no había sentido que fue apuñalado, solo que lo habían golpeado en la cara dejándole escondida la hoja del cuchillo en la herida abierta sobre la cabeza.

