Paradiso reabre asentado entre los mejores bares del mundo y pensando en 2021

Sergio Andreu

Al bar Paradiso su inclusión, un año más, entre los cincuenta mejores del mundo, le pilló con la persiana bajada por la covid, pero esta coctelería barcelonesa anuncia su propia vacuna: nueva carta para olvidar 2020 y retomar cuanto antes la normalidad.

El pasado lunes, este sorprendente establecimiento del barrio del Born, oculto en la trastienda de un bar de pastrami y al que se accede por una puerta camuflada en una falsa nevera, pudo por fin reabrir sus puertas después de que la Generalitat redujera las restricciones al sector de la hostelería, aplicadas para evitar la expansión de la pandemia desde mediados de octubre.

El Paradiso ocupa el puesto 19 en la clasificación de los World's 50 Best Bar, y sube así un peldaño con respecto a 2019 en una lista en la que hay otros dos locales españoles (el madrileño Salmon Gurú, en el 22 y el también barcelonés Two Schmucks, en el 26) y cuyo podium internacional encabezan el Connaught Bar londinense, el Dante de Nueva York, y The Clumsies en Atenas.

Aunque no pudieron celebrarlo con una fiesta, como en años anteriores -ésta es la cuarta vez que aparece entre las mejores coctelerías del mundo- la noticia sí fue, al menos, un analgésico moral para el equipo, en un año tan dramático para el sector, explica a Efe el barman Giacomo Giannotti, que junto a su socios, Lito Baldovinos y Enric Rebordosa, regenta el establecimiento.

"Fue triste que la lista saliera con el bar cerrado... Pero ha sido como un rayo de luz entre toda la oscuridad que estamos pasando. Este año lo tuvimos que vivir un poco separados, pero nadie nos puede quitar la ilusión", remarca el hostelero italiano en la penumbra de su local, con un interiorismo de ondulantes vigas y sabor modernista.

El Paradiso forma parte del fenómeno "speakeasy", bares, a priori, secretos a los que no se accede por una entrada convencional, pero al que su fama ha provocado que el adjetivo "clandestino" no le encaje ya demasiado, y que en época prepandémica no fuera fácil, precisamente, encontrar mesa.

"El concepto 'speakeasy' es parte del ADN del Paradiso, si uno piensa en un bar 'speakeasy' piensa en la coctelería de autor, pero a la vez con una oferta gastronómica para los clientes con el pastrami", explica el dueño.

Las razones del éxito y reconocimiento son en sí, según Giannotti, un propio "cóctel de cosas". Por un lado, apunta, "obviamente, el trabajo diario, la trayectoria que uno tiene, la creatividad de los cócteles, el servicio, la decoración y estilo, el ambiente...".

A eso, suma el trabajo para darse a conocer fuera de España, para lo que han ofrecido clases en el extranjero, sobre todo de aquello que se cuece en las bambalinas de esta coctelería.

Pero ni ellos, ni nadie, estaban preparados para el parón total de la actividad a consecuencia de la COVID el pasado marzo y la consecuente caída del cliente extranjero, que suponía casi el 50 % de los parroquianos.

El cierre de los bares ordenado el 16 de octubre por el Gobierno catalán fue un segundo mazazo tras la efímera ilusión del resurgir veraniego, en el que, por otro lado, muchos barceloneses pudieron conocer, por fin y sin la competencia física de los turistas, el interior del Paradiso, que el próximo 17 de diciembre cumplirá cinco años.

"Parece que todo esto no se acaba nunca, pero por suerte hemos vuelto, y esperamos que no nos cierren más", comenta el barman, que reconoce que con las seis mesas de terraza de su bar de pastrami resultaría imposible rentabilizar el negocio si el cliente no atravesase la trastienda de la coctelería.

Volver a la normalidad, o al menos a cierta "normalidad estándar", es el lógico deseo de los responsables del Paradiso, deseosos de arrancar de la pared el calendario del maldito 2020.

"Una primicia. Estamos preparando la nueva carta, que saldrá a finales de este año, y seguimos apostando por la calidad, el buen servicio, pero que los clientes lo puedan disfrutar. Ojalá podamos subir más puestos de la lista de los 50 mejores", dice confiado.

Eso sí, y pesar de su notoriedad y omnipresencia planetaria, descartan dedicar cualquier "cóctel postmoderno" a la covid. Nada de bromas con esto.

"Que se acabe pronto y no recordarlo más", zanja rotundo Giannotti, quien a cambio recuerda sus combinados estrella: el mediterraen treasure, icono de la casa; el super cool martini, un espectáculo para la vista en su elaboración y un placer para el paladar y, por supuesto, el gelato paradiso, homenaje a su familia, que regentaba una heladería en la Toscana con el mismo nombre que inspiró a la coctelería y que fue su escuela en el mundo hostelero.