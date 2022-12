"El pan más divertido para los más peques" del hijo de Karlos Arguiñano: así es la receta original de Joseba

Estamos en un momento en el que los más pequeños tienen la opción de aprender a desarrollar su parte más creativa. Las recetas y los talleres gastronómicos están siendo la opción preferida de muchas personas para pasar un buen rato. Elaborar pan saludable para los pequeños de casa es más sencillo de lo que puedes imaginar. Puedes animarlos, incluso, a que elaboren la receta contigo, así seguro que valorarán más la calidad. Lo pueden hacer con la receta que propone Joseba Arguiñano, hijo de Karlos Arguiñano, en su cuenta de Instagram.

El estilo del popular cocinero que ha hecho carrera en la televisión ha pasado generación tras generación. Este año Joseba explicaba en el podcast de COPE 'Oido Cocina' lo que supone ser el menor de sus hijos: "En mi caso, mi apellido creo que siempre ha sido para bien. Nos han abierto muchas puertas, hemos podido aprender en otros sitios, siempre nos han abierto las puertas... Lo he aprovechado todo lo que he podido y nunca me ha pesado el apellido". Está haciendo su propia carrera en las cocinas aprovechando las redes sociales.

El cocinero tiene siete hijos: Eneko, Zigor, Karlos, Martín, Joseba, Amaia y María. Entre ellos, Eneko dirige la sala y toma los pedidos del público, además de que suele ser el que aparece en los medios. Asimismo, Zigor es el jefe de cocina, aunque en sus ratos libres también participa en algunas competencias como la de Pintxos de Bacalao de Gipuzkoa. Por otra parte, Martín gestiona el complejo familiar. De igual manera, María ejerce como la otra jefa de cocina, pero es Joseba el más televisivo con 'Cocina abierta' y en sus redes sociales, donde propone una receta para los más pequeños de la casa.

La receta

Joseba presenta en su cuenta de Instagram el 'Salchipan', una fórmula divertida que encantará a niños y grandes. Para prepararlo, el proceso comienza colocando la harina en un bol grande, junto con leche en polvo, sal, levadura desintegrada, leche y agua. Una vez se ha mezclado, hay que agregar mantequilla a la masa, cubrir la mezcla con un film y dejar reposar 30 minutos. Tras eso, colocaremos la masa en una superficie plana cubierta con harina y la amasaremos durante cinco minutos.

Una vez haya pasado el tiempo, el siguiente paso será cortar la masa en tres porciones, redondearlas y taparlas con un trapo limpio. En ese momento habrá que dejar que fermenten a temperatura ambiente durante 45 minutos. Completado el proceso, se cogerá uno de los bollos y lo estirarás de forma que quede como una especie de churro. Deberás repetir el proceso con los otros dos. Lo ideal es que alcancen un tamaño de 60 centímetros una vez los estiremos.





Entonces comenzará el proceso de las salchichas Frankfurt grandes. Deberás cortarlas en seis trozos. De esta manera, entrelazarás el churro de pan con cuatro trozos de salchicha, de forma que quede una especie de trenza. Cuando lo tengas, debes sellar el borde. La idea es repetir el proceso con los otros dos panes y las salchichas.

Una vez tengas las trenzas, solo quedará colocarlas sobre una bandeja de horno forrada con papel de horno. El cocinero recomienda taparlo con un paño limpio y dejarlo reposar durante 90 minutos. Después, untaremos las trenzas con huevo batido y las hornearemos durante 15 minutos a 180 grados. Tras eso, solo quedará retirar y dejar enfriar para después proceder a servir adornando las trenzas con hierbas aromáticas como romero y tomillo.