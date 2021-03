El nuevo proyecto de Carles Abellán abre sus puertas en Formentera

El tercer restaurante Tapas 24 del chef Carles Abellán aterriza en el corazón de Formentera, frente a la icónica Fonda Pepe, en Sant Ferran de Ses Roques, un proyecto gestado en el pasado verano durante la pandemia que hoy abre sus puertas con una carta compuesta por platos fijos del restaurante y otra de temporada.

Platos clásicos de Tapas 24 y también productos de proximidad y temporada de Baleares como la sobrasada Xesc Reina o quesos de cabra de la isla conforman la propuesta del nuevo restaurante de Abellán en Formentera, en una propuesta que persigue el objetivo de mantener la identidad del entorno y el ecosistema en su carta.

El chef, Estrella Michelín en 2018 desembarcó hace quince años en Formentera y tiene residencia permanente en la isla desde hace seis. Ahora, emprende este proyecto al que traslada el concepto Tapas 24, cuyo primer punto inauguró en 2006 en Barcelona como homenaje a las tapas clásicas de sus bares, realizadas desde la creatividad y los buenos productos.

Tras un proceso que, según explica en nota de prensa, pasa por rechazar varias propuestas, el chef decide emprender este proyecto tras meses dedicados a hacer reformas en el local además de conceptualizar la propuesta gastronómica.

Tengo 57 tacos, he montado 20 restaurantes en los últimos 20 años, desgrana Abellán, que mantiene dos Tapas 24 en Barcelona al que ahora se suma un tercero en Formentera, donde desembarca con un local de 250 metros cuadrados e interiorismo diseñado por el propio chef, con capacidad para ochenta comensales.

Inspirado en las clásicas tabernas de pueblo, el local mantiene el ambiente rústico de la isla, y cuenta con una camioneta en su exterior, donde instala la coctelería bajo el concepto Spanish Street Cocktail, donde los preparados se servirán en botellas y jarras para compartir.

A excepción de dos meses de invierno para el descanso del personal, el restaurante contempla abrir durante todo el año, únicamente por las noches en las temporadas de primavera y verano, para abrir también a mediodía durante el otoño y parte del invierno, en horarios adaptados a los que marca la comunidad de Baleares por las restricciones sanitarias.

La carta se compone por platos clásicos de Tapas 24 y una segunda parte centrada en productos de temporada y proximidad, como las verduras y el pescado, además de poseer alrededor de más de 150 referencias de vino, que cuentan también con apartado especial para vinos de Formentera y del resto de las Islas Baleares, además de los Vins de Propietat de Carles Abellán y algunos de los de la bodega personal del chef.

Esto no es un restaurante de vanguardia, es Tapas 24, por eso me interesa mantener mucho este nombre. Me han preguntado si haré cocina de vanguardia o creativa y he contestado que no. Aquí hacemos cocina tradicional, popular, de mercado y con algún toquepero tocando el suelo, producto a producto, ha aseverado en el comunicado Abellán, que dio forma a su creatividad trabajando junto a Ferrán Adrià en El Bulli a mediados de los ochenta.

Con una Estrella Michelín en 2018 por La Barra de Carles Abellán, un homenaje a la cocina marinera propia del Barrio de la Barceloneta que abrió en 2017 y cuyo concepto trasladó al hotel W, de momento cerrado, el chef abre un nuevo punto de Tapas 24 en Formentera, donde desembarca con la esencia de éste proyecto.