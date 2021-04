El motivo por el que la familia de Álex Casademunt ha decidido no publicar los trabajos inéditos del cantante

Un mes después de la trágica muerte de Álex Casademunt, la familia no levanta cabeza. Todavía pesa mucho el dolor que ha dejado la ausencia del cantante, fallecido a causa de un accidente de coche en Mataró (Barcelona) el pasado 2 de marzo. ​El vehículo del intérprete chocó frontalmente contra un autobús cerca de una rotonda en la carretera Cirera, perdiendo la vida en el acto. Aún no se han determinado las causas que originaron el accidente. Algunos medios apuntaban a un exceso de velocidad por parte del catalán, pero todavía no se ha podido concretar nada.

La familia está desolada. Álex dejaba una pareja y una niña, Bruna, de sólo tres años. Al funeral por Álex acudieron la mayoría de sus compañeros de OT, como David Bustamante, David Bisbal, Manu Tenorio, Javián, Verónica Romero, Geno Machado, Rosa López, Gisela y Nuria Fergó. A la salida del funeral, el hermano de Álex, Joan, se dirigió a los medios de comunicación para agradecer todas las muestras de apoyo y cariño que ha recibido la familia y dedicó unas sentidas palabras a su hermano. "Es el momento más duro de mi vida y la de muchos de mi familia (...) Álex estaría muy orgulloso de ver todo esto", dijo Joan, a lo que añadió visiblemente emocionado: "Una parte de mí está muerta".

El mayor de los esfuerzos de la familia se centra ahora en la pequeña Bruna, la hija de tres años que tenía Álex y con la que mantenía una conexión muy especial. Rosa, madre del extriunfito, relató en un medio de comunicación una anécdota muy especial junto a la niña. "Hoy me la han traído y no ha preguntado por su papá", ha contado. Algo relevante, ya que había sido la primera vez en la que la pequeña no ha hecho referencia al cantante de forma directa. Sin embargo, según el relato de Rosa, "al salir y ver una estrella, ha dicho:'ahí está papá', y se ha puesto a cantar". Un gesto que ha emocionado a toda la familia y que les ha unido más fuerte que nunca.

LA CANCIÓN EN SOLITARIO TENDRÁ QUE ESPERAR

Álex se fue mientras preparaba un lanzamiento musical que podría ver la luz muy pronto. El artista estaba ultimando los detalles para que su single en solitario viera la luz. De hecho, en la semana trágica de su fallecimiento iba a grabar las voces definitivas de este trabajo musical. Según cuenta la revista Semana, la familia quiere que ese trabajo vea la luz. Sin embargo, están tan desolados por la pérdida de Álex que de momento han aplazado cualquier lanzamiento.

"La canción es un dueto con su hermano Joan y están tan fastidiados que quieren esperar porque no están preparados. Está totalmente terminado, pero respetaremos la decisión de la familia hasta que ellos así lo deseen", cuentan desde el sello de discos a la revista. "Quieren estar fuertes para vivir ese momento con ilusión, por lo que esperaran el tiempo que consideren para que el disco de Álex Casademunt se escuche en todo nuestro país", señalan.

En cambio, sí se podrá escuchar muy pronto la colaboración que Álex hizo con el resto de integrantes de Fórmula Abierta en un regreso que también había emocionado mucho al catalán. "Saldrá muy pronto", asegura la publicación.

