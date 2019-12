Mofas en redes sociales hacia una profesora despedida por publicar este vídeo inapropiado

Una profesora de inglés en una academia de idiomas ha denunciado a través de las redes sociales que ha sido despedida por mostrar un vídeo inapropiado a través de su perfil personal, en el que se le ve posando en ropa interior sobre la que parece ser su cama. En un hilo en Twitter explica esta usuaria, de nombre Laura, cómo le llamaron desde la dirección para exigirle que “borrara” el vídeo de la red social.

Según explica, la usuaria subió el vídeo a internet porque “lleva toda la vida siendo rellenita” y ahora se siente “más cómoda” con su cuerpo. Añade también que trabaja en la academia una tarde a la semana, con cuatro grupos diferentes. Uno de 7 años, dos de 9 y uno de 13 años. Entonces, explica el encontronazo con su jefa a través de una captura de Whatsapp en el que le pida que “tenga cuidadito con Instagram”, porque deben “dar ejemplo” y que algunos de los alumnos “ya le han dado a Me Gusta” al vídeo.

y a la hora, repito: A LA HORA me llega este mensaje de mi jefa �� en fin no quise darle muchas vueltas y deje el vídeo subido en instagram pic.twitter.com/2tCHMZDakT

Continúa la historia narrando un encuentro con la profesora, que la cita al día siguiente para explicarle: “Muchos padres de alumnos nuestros ya habían visto el vídeo, y que se lo habían hecho llegar a ella y que había un padre que le dijo que, atención, que me iba a denunciar por exhibicionismo”.

y ya para terminar coge y me dice 'o lo borras o te echo' yo de verdad casi me echo a llorar de la impotencia, no me ha dejado prácticamente hablar y yo aún no sé si borrarlo o seguir con el trabajo