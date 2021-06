"Marvel's Guardians of the Galaxy" saldrá a nivel mundial el 26 de octubre

"Marvel's Guardians of the Galaxy" (Guardianes de la Galaxia), el esperado juego de acción inspirado en esta franquicia de superhéroes del universo Marvel, llegará de manera simultánea a las consolas PS5, PS4, Xbox Series y Xbox One, a PC y a streaming con GeForce NOW el próximo 26 de octubre.

Desarrollado por Eidos-Montréal en colaboración con Marvel Entertainment, "Marvel's Guardians of the Galaxy" es una atrevida aventura de acción narrativa en tercera persona que combina una historia original con apasionantes mecánicas para un jugador, señala la desarrolladora en un comunicado.

Una experiencia auténtica y original inspirada en los más de 50 años que tiene la historia de Guardianes de la Galaxia. Cogiendo como base los cómics, esta interpretación única de la franquicia llevará a los jugadores por un alocado viaje estelar en el que Peter Quill y los Guardianes se convierten por accidente en la primera y última línea de defensa de la galaxia, añade la nota.

"Una mezcla entre ciencia ficción y drama familiar, junto con una actitud rockera y una estética provocadora, conforman los pilares de nuestra franquicia de los Guardianes", comenta Jay Ong, jefe vicepresidente ejecutivo de Marvel Games.

El jugador deberá dominar el dinámico estilo de combate de Star-Lord para aniquilar a los enemigos con sus blásters (pistolas de rayos) elementales, y también hacer uso de las habilidades únicas de cada Guardián para derrotar a enemigos interplanetarios de todos los colores.

Además, al encarnar al autoproclamado líder de los Guardianes de la Galaxia, los jugadores participarán en la toma de decisiones de los diálogos e interacciones entre Quill y los Guardianes que fortalecerán los vínculos que unen a esta disfuncional familia.

Para rematar, "Marvel's Guardians of the Galaxy" no estaría completo sin la banda sonora que amenizará los viajes espaciales de la Milano, repleta de clásicos de los 80 y sorprendentes canciones originales.