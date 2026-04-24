Martínez, meteorólogo: "Hoy descienden las temperaturas en buena parte del país con especial intensidad en puntos del interior y del sureste peninsular"

Este viernes, las temperaturas descienden en buena parte del país, un fenómeno que se notará con especial intensidad en puntos del interior y del sureste peninsular. Según ha explicado el meteorólogo Martínez en un vídeo de la cuenta @eltiempoes en TikTok, este cambio se debe a la presencia de nubosidad e inestabilidad. A pesar de este descenso, el experto señala que "seguimos con valores bastante más altos que los típicos para la época del año". Se prevé que se superen los 25 ºC en zonas de Extremadura, Andalucía y el valle del Ebro, mientras que el resto del país se mantendrá por debajo de esa cifra.

Hoy descienden las temperaturas en buena parte del país con especial intensidad en puntos del interior y del sureste peninsular"

EFE Un rayo cae este martes sobre San Sebastián durante una tormenta registrada tras un caluroso día

Un viernes de desplome térmico

El descenso térmico de este viernes podrá superar los 6 ºC en áreas de Ávila, Cantabria, Toledo, Ciudad Real, Murcia y Andalucía. En contraste, en el Pirineo catalán y en Canarias podrían experimentar ascensos de hasta 4 ºC. Las temperaturas máximas alcanzarán los 25 ºC en regiones de Extremadura, Andalucía y Aragón, pero los valores más bajos de la jornada se situarán por debajo de los 20 ºC en puntos de la costa Cantábrica como Santander, o en ciudades del sur como Ceuta y Melilla. Esta situación contrasta con las previsiones de otros expertos como Jorge Rey, que apuntaban a la llegada de fuertes lluvias y tormentas.

Durante el fin de semana se irán recuperando las temperaturas"

El fin de semana vuelven a subir los termómetros

La predicción para el fin de semana apunta a una recuperación de las temperaturas. Durante el sábado, las máximas subirán en Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Toledo y el valle del Ebro. Aunque Castilla y León se mantendrá por debajo de los 25 ºC, esta cifra se rondará en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, La Rioja y el interior de Cataluña y Galicia. En algunos puntos como Badajoz y Lleida, las máximas podrían acercarse de nuevo a los 30 ºC, una situación que preocupa a sectores como el agrícola, que necesita lluvias tras días de calor.

EFE Un termómetro marca 36 grados en el centro de Murcia

De cara al domingo, la estabilidad favorecerá un descenso de las temperaturas mínimas durante la madrugada, que se mantendrán por debajo de los 10 ºC en gran parte de Castilla y León, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Albacete y el interior de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, las máximas subirán en toda la península, volviendo a valores muy altos para la época. De hecho, tal y como avanza Martínez, "de cara al inicio de la próxima semana podríamos volver a tener 30 ºC en puntos del Valle del Guadalquivir y del Valle del Ebro". Localidades como Sevilla, Badajoz, Lleida y Ourense podrían alcanzar de nuevo esa barrera.