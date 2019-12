Marta Sánchez responde a la polémica por compararse con Rosalía

Marta Sánchez está acostumbrada a generar polémicas y sus palabras son miradas con lupa. Su, probablemente inocente, comparación con Rosalía ha traído consigo un alud de comentarios en redes sociales. La cantante aseguró esta semana durante una entrevista en "La voz de Galicia" que "es muy difícil mantenerse cuando cumples cierta edad". "Pero no todas tenemos 20 años como Rosalía. Yo, en mi juventud, fui una Rosalía para mi generación. Y ojo, que a ella tampoco le va a durar toda la vida. Yo fui un fenómeno social en España, me consideraban sex symbol y tuve no sé cuántos números uno… Pero igual que tuve eso en aquellos años hoy debería tener el sitio y el respeto que creo que me he labrado”, dijo.

Unas palabras que a la intérprete de "Soldados del amor" se le volvieron en contra puesto que muchos consideraban que la madrileña exageraba a compararse con la artista española del momento. Es importante destacar, pese a todo, que Marta Sánchez ha vendido en su dilatada trayectoria musical 11 millones de discos en todo el mundo.

La comparación con Rosalía rescató del olvido una entrevista en el año 1990 con Nieves Herrero en la que Marta Sánchez se quejaba de que la confundieran con Madonna en Nueva York. “Madonna me tiene loca. Me llaman Madonna por la calle en Nueva York a todas horas. Aunque vaya con el pelo mojado al gimnasio, que voy sin maquillar y nada. Me tienen harta con Madonna. Estuve a punto de cambiarme el color (de pelo). De hecho, me lo cambié y me lo volví a quitar, porque no funcionaba”, afirmó entonces.

Marta Sánchez en 1991: “Me llaman Madonna por la calle en Nueva York a todas horas” pic.twitter.com/5sxTkvjovX — Jon_ �� (@JoniPod) December 20, 2019

Ante la polémica, Marta Sánchez ha querido dar la cara y ha reaccionado a las críticas que ha recibido en estos últimos días. "No suelo poner estas cosas en mi instagram, pero así me aseguro de que lo veáis, especialmente esos “haters” que tanto tiempo dedicáis de vuestras vidas a comentar todo sobre mí. Es un whats up del periodista que me hizo la entrevista del viernes y que nada más lejos de su intención que despertar tanto comentario. Hablamos sobre mi carrera de 34 años. Y si, tuve una gran época de éxitos, tanto en “Olé Olé”, como en solitario. Yo no miento ni pretendo compararme con nadie. Cada artista es único en su tiempo. Y yo lo fui y lo sigo siendo, guste o no. Y por supuesto que no tengo que gustarle a todo el mundo. (Por cierto; a mi cuando alguien no me gusta, no pierdo ni un minuto de mi tiempo en escribirle nada...) Quede claro que Rosalía me encanta, suena en casa a todas horas y se merece todo lo que le está pasando por que es una gran artista", ha dicho la artista en su cuenta de Instagram con los pantallazos del WhatsApp que el periodista que le hizo la entrevista le ha enviado tras la gran polvareda levantada.

Queda claro que Marta Sánchez no se muerde la lengua y sabe defenderse sola de cualquier ataque.