Mar Gómez, meteoróloga: "Este fin de semana una dorsal anticiclónica estará con nosotros y traerá temperaturas de más de 30 grados"

La meteoróloga Mar Gómez ha explicado a través de un vídeo en su cuenta de TikTok todo lo que se debe saber sobre la dorsal anticiclónica que afectará a España este fin de semana. Según Gómez, una "dorsal subtropical" será la responsable de que tengamos tiempo estable en los próximos días y de que las temperaturas se disparen por encima de los 30 grados.

¿Qué es una dorsal anticiclónica?

Este fenómeno meteorológico es una zona alargada de altas presiones en niveles altos de la atmósfera. En palabras de la experta, para entenderlo de forma sencilla, "es como una montaña de aire cálido que se extiende sobre una región".

EFE Vista del cielo a primera hora sobre San Sebastián

Este tipo de configuración actúa como una especie de cúpula de aire cálido que se instala sobre nosotros"

¿Cómo afectará a España?

La presencia de esta dorsal sobre la península ibérica marcará de forma clara el tiempo en los próximos días. La configuración actúa como "una especie de cúpula de aire cálido que se instala sobre nosotros", explica la meteoróloga. El aire desciende desde niveles altos, se comprime y se recalienta, lo que "favorece un aumento progresivo de las temperaturas en superficie".

EFE Vista de la estatua del Oso y el Madroño en la Puerta del Sol en Madrid

Temperaturas de verano en pleno abril

Las temperaturas han comenzado a subir este miércoles y continuarán haciéndolo, pero el momento álgido de este episodio llegará durante el fin de semana. En ese momento, según los expertos, nos encontraremos con temperaturas más propias de junio que de esta época del año. El calor se extenderá a muchas zonas del territorio y se notarán grandes contrastes en el país.

Nos vamos a encontrar con temperaturas más propias de junio que de esta época al del año"

Concretamente, el sábado se esperan 31º en Badajoz, 30º en Lleida, 28º en Madrid o 32º en Sevilla. En las Islas Canarias también hará mucho calor y, además, se incrementará la presencia de calima durante el fin de semana.