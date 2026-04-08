Mar Gómez, meteoróloga: "Una borrasca fría aislada será la encargada de dejar lluvias y tormentas en buena parte del país"

Turistas con paraguas por el centro de Sevilla durante la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión

Después de una Semana Santa marcada por el tiempo estable y las altas presiones, el panorama meteorológico en España da un giro radical. Esta semana, tal como explican desde eltiempo.es, "una borrasca fría aislada será la encargada de dejar lluvias y tormentas en buena parte del país". Este fenómeno, también conocido como DANA, supondrá un giro brusco con lluvias y barro y se descolgará a lo largo de la jornada de hoy.

Lluvias intensas y barro

Durante el día de hoy, se producirá el descuelgue de una vaguada que dará paso a la formación de la borrasca. La presencia de aire frío en altura a partir del mediodía favorecerá la convección, lo que se traducirá en la formación de tormentas que podrían dejar acumulados importantes, sobre todo en la mitad oeste del país.

Las previsiones apuntan a que "los acumulados pueden ser superiores a 15 mm en tan solo una hora en zonas de Extremadura y el sistema central". Además, debido a la presencia de Calima en el ambiente, existe una alta probabilidad de que la lluvia venga acompañada de barro en varias zonas en la mayoría de regiones donde se registren precipitaciones.

Los acumulados pueden ser superiores a 15 mm en tan solo una hora"

Europa Press Imagen de la Plaza de España con la llegada de una nueva borrasca que trae polvo en suspensión

El miércoles, jornada clave

Para la jornada del miércoles, la borrasca fría ya estará completamente formada y comenzará su descenso hacia el sur. Se esperan lluvias que afectarán a buena parte del país desde primera hora y que podrían, de nuevo, dejar fuertes acumulados y tormentas en amplias zonas del territorio. La presencia de polvo en suspensión puede volver a provocar lluvias en forma de barro.

Las precipitaciones más intensas afectarían a Galicia, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha. Se podrían registrar fuertes acumulados desde primera hora y tormentas a lo largo de la tarde en áreas de Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y el oeste de Andalucía.

EFE Una mujer camina este martes por el paseo marítimo de A Coruña en una jornada en la que han regresado las lluvias a Galicia tras la llegada de una borrasca desde el Atlántico, junto con una masa de aire frío tras dos días de tiempo cálido

Tregua a partir del jueves

Finalmente, a partir del jueves, las lluvias irán a menos en la mayor parte del territorio peninsular. No obstante, todavía podrían afectar a gran parte del suroeste durante las primeras horas de la jornada, antes de que la borrasca se aleje definitivamente y vuelva la estabilidad.