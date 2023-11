Le manda una foto a sus padres por WhatsApp y su respuesta se convierte en viral al instante: "Muy guapo pero"

La relación con los padres no siempre es sencilla y un usuario de X, anteriormente Twitter, puede corroborar esta premisa. En esta ocasión, lo que le ocurría al protagonista de esta historia con sus padres tenía que ver con su apariencia física. Como lo que había vivido le hizo muchísima gracia y tenía un punto de surrealista, decidió dar voz a lo que le ocurrió. Por eso, compartió una captura de su chat de WhatsApp con sus padres y, desde ese momento, esta red social hizo el resto.

"Tomad foto por cierto", dice este chico adjuntando una instantánea suya en la que aparece con una chaqueta y en una calle aparentemente tranquila. Nada raro.





Inmediatamente después, su padre le responde: "¡Fo TA ca!". Su madre coincide en opinión, aunque le envía una ligera reprimenda: "Muy guapo, pero si te quitas el pendiente más". Un detalle del que no se había percatado su padre, que al leer este último mensaje concluye la conversación así: "ah... pero llevas el pendiente...no me gusta nada... nada… son tipo perro-flauta (mi opinión claro, pero como es un país libre, pues lo digo".

Esta conversación se ha convertido en viral y los datos del mensaje que ha compartido este usuario dan cuenta de ello: 424 reposts, 12.000 'likes', cerca de 740.000 reproducciones y más de 60 comentarios.

"El comentario de tu padre, me estoy riendo muy fuerte", "AA Papá representa a todos los padres del país en lo que a nivel de cuñadismo se refiere", "no los puedo querer más", podría ser el grupo con mis padres, pero Álvaro no te quites el pendiente. Top" o "La familia no se elige amigo, ánimo y suerte", son algunos de los mensajes que responden a ese chat de WhatsApp y que este chico ha querido compartir en la red social anteriormente mencionada.

Un padre, en esta ocasión, se hizo viral por el cubierto de cocina con el que cortó el pelo a su hijo

Le damos la vuelta a la óptica. Antes, el protagonista era el hijo. En este caso, es el padre el que se hizo viral por el cubierto de cocina con el que cortó el pelo a su hijo.

El temor a un cambio de look es frecuente en muchos niños y padres, sobre todo en los primeros años. Los pequeños se enfrentan a algo desconocido y, por este motivo, los papás retrasan este momento tanto como pueden.

Además, es probable que antes del año, el bebé no necesite un corte. Pero pasada esta etapa harán falta ciertos arreglos en el cabello. Para entonces, el niño camina y sabe lo que ocurre en su entorno, escucha cada ruido y es normal su temor a observar a un extraño acercándose con aparatos y cuchillas. Es por lo que muchos recurren a cortarles ellos mismos el pelo.





Este papá quiso ayudar a su niño, aunque se le fue un poco de las manos. No quería que pasase miedo y... le salió caro.

Ari Rover compartía, a través de su cuenta de TikTok, sus habilidades como peluquero y lo hizo con un objeto sorprendente. Tal y como se puede apreciar en dicho vídeo, cortó los mechones al pequeño, llamado Jeremiah, con el borde de un cubierto. El clip alcanzó 10 millones de reproducciones y, como en el caso anterior, también generó todo tipo de comentarios.





Algunos quisieron aplaudir la creatividad del padre: "¡Estoy impresionado por lo bien que salió esto!", "El borde de la cuchara ha sido afilado". ¿Y tú? ¿Te habrías atrevido? ¿Crees que el resultado es bueno? De lo que no cabe duda es que es cuanto menos curioso. Si ya es de valientes coger una tijera y ponerse a la aventura sin tener ni idea de peluquería, imagínate coger una cuchara y ponerse manos a la obra.