El mal trago de Anabel Pantoja en un hospital: "Voy a tener que vomitar en directo"

Anabel Pantoja ha sorprendido a todos sus seguidores en redes sociales al contar lo que le ha pasado en el hospital cuando ha acudido al no haber mejorado de las placas que le salieron después de darse el 'Sí, quiero' con Omar Sánchez. Y es que parece que la colaboradora de televisión sigue sumando problemas y este último le ha generado un enfado que ha mostrado por Instagram.

"No me hubiera gustado hacer esto porque respeto muchísimo a las personas, pero ya he llegado al tope. El otro día acudí al hospital por la garganta y tenía una placa, me recetó un antibiótico, pero no me llegó a hacer nada. He ido a peor, esta noche ha venido la mucosidad, el malestar, tos continua e incluso he llegado a vomitar de las propias arcadas que me provocaba la tos" empezaba contando Anabel Pantoja.

La influencer no se ha cortado ni un pelo y ha explicado don todo lujo de detalles qué le ha ocurrido: "He ido al hospital donde voy siempre y donde siempre me han atendido fenomenal. Entro a urgencias y me atiende un señor, por llamarle de una manera, un trabajador de urgencia. Me ha examinado con un palito de madera de lejos, no me ha tomado la temperatura, no me ha hecho la prueba de Covid, se ha limitado a ver el historial... y me dice que no me puede mandar el antibiótico, pero le he pedido que me pinchara Urbason para que pudiera estar bien, como en otras veces me han hecho".

De hecho, no ha dudado en dar el nombre y los apellidos de la persona que le ha atendido, aunque lo peor para la sobrinísima ha sido no recibir ninguna solución a su situación: "Me ha dicho que no estoy para eso y me ha mandado un medicamento que no me hace nada. No me ha dado opción y me ha dicho que no le puedo obligar a que me pinche. Al final del todo, me ha querido recetar un medicamento muy leve, le he dicho que se ahorre el papelito, le he puesto una reclamación".

Tal enfado tenía Anabel Pantoja que ha terminado su relato asegurando: "Cuando me de un ataque de tos voy a intentar que el negro me grabe para que me veáis vomitar en directo, parece que estoy bien, pero no. Me da pena porque es el hospital donde me operaron del peroné, pero ahora me tengo que buscar otro sitio porque ahora tengo que hacer muchas cosas y no estoy al cien por cien".