Madonna, la última "chica" Palomo Spain

Celia Ortega Torres

Madonna, la cantante estadounidense y una de las artistas más icónicas del pop, se ha convertido en la nueva "chica" Palomo Spain tras lucir una de las prendas del diseñador español en su último videoclip "Medellín", que protagoniza junto a Maluma y con el concreta su regreso a la escena musical.

La cantante se une así a Beyoncé, Rosalía, Miley Cyrus, Harry Styles y Rita Ora en la lista de artistas internacionales vestidos por la firma española Palomo Spain.

"Estoy feliz, muy feliz, me encanta Madonna", ha dicho este jueves a Efe Alejandro Gómez Palomo, el diseñador detrás de la firma y uno de los modistas españoles con mayor proyección internacional de los últimos años, que ha desfilado en la Semana de la Moda de París y Nueva York.

La cantante depositó su confianza en el estilista Ib Kamara, que solicitó a Palomo Spain varias prendas de la firma entre las que se decantó finalmente por el batín, una de las más icónicas de la colección primavera verano 2018, "Hotel Palomo", presentada durante la Fashion Week Madrid.

Este diseño, con cuello en forma de uve y realizado en seda con aplicaciones de plumas verdes y rojas fue presentado en la pasarela por la actriz Rossy de Palma.

Madonna muestra esta prenda en dos ocasiones en el vídeo, ambas envuelta en un atmósfera de aire español, con la artista bailando acompañada por un caballo en un recinto de arena.

No es la primera vez que la cantante apuesta por un diseño español. Para su gira de 2015 encargó a una sastrería de Utebo (Zaragoza) la confección de dos trajes de luces a medida, vestuario para sus bailarines y un capote de paseo.

Pero no es la única que se ha rendido a los diseños de Palomo Spain. Otras artistas internacionales también han apostado por los trajes del cordobés, como la cantante Miley Cyrus, que escogió un top de gasa con cristalinos bordados a mano de la firma para protagonizar su videoclip "Malibú", en 2017.

La diva del pop Beyoncé también eligió a Palomo Spain para presentar sus mellizos al mundo a través de su cuenta de Instagram, en una fotografía en la que posaba con los bebés -Carter y Rumi-, con un velo azul y un vestido estampado de la firma.

Cuatro meses después, la cantante Rita Ora lució dos albornoces blancos de la colección "Hotel Palomo" en los premios MTV EMA, completando este "look" español con pendientes XXL, collar de diamantes y una toalla a modo de turbante.

"Me parece súper acertado, es bastante icónico ir a una gala de entrega de premios como si no te hubiera dado tiempo a ponerte un vestido, pero cargada de diamantes", afirmó entonces el diseñador en declaraciones a Efe.

Una repercusión internacional que le llevó a realizar este mes de febrero un gran desfile en Nueva York, dentro del calendario oficial de la Fashion Week neoyorquina, tras haber hecho una pequeña presentación el año anterior.

Este año presentó su colección "1916", con la que buscaba enlazar el ballet y la España profunda a través de grandes lunares, colores vivos y cortes clásicos con elementos del ballet.

"Ha sido como si hubieran pasado 15 años entre medias", afirmó el modisto a Efe, que mostraba su emoción al regresar a esta ciudad con una colección "diferente", que se alejaba de las anteriores.

La cantante catalana Rosalía también ha confiado en Palomo Spain para su proyecto "El Mal Querer", al lucir en sus conciertos dos "looks" creados en exclusiva para la artista, donde los volantes, los flecos y los colores blanco y rojo eran los protagonistas.

"Su música me ayuda a crear, me inspira, valoro mucho su trabajo y por eso me ha hecho tanta ilusión crear estos looks para su nuevo proyecto", explicó a Efe el modisto.

Pero no solo a las famosas les gusta la moda de Palomo Spain. Algunos hombres, los más arriesgados, también han apostado por sus diseños, como el cantante y compositor británico Harry Styles, que ha utilizado en dos ocasiones esta marca española.

El exmiembro de One Direction escogió un traje con estampado de pata de gallo, raya lateral y pantalón acampando de Palomo Spain para su concierto en Barcelona, mientras que para su directo en Madrid, otro de los destinos españoles dentro de su gira de 2018, se decantó por un traje de rayas diplomáticas con solapas blancas firmado por el cordobés.