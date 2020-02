Los Sims cumplen 20 años emulando una vida ideal

Corría el 4 de febrero de 2000 cuando Electronics Arts lanzaba su simulador de vida virtual. Un lugar donde los avatares podrían vivir miles de experiencias e historias, que enganchó rápidamente a más de una generación por su capacidad de jugabilidad y de creatividad, convirtiéndose en el más vendido de aquellos años.

Han pasado dos décadas, y cuatro videojuegos después, Los Sims continúan gozando de una salud muy sólida en el mundo de los videojuegos. Su cuarta parte no deja de generar nuevos contenidos que adpatar al juego, y ya se atisba desde el horizonte una quinta parte. Los Sims se han convertido en un juego de simulación que ha sabido adaptarse en sus características a los tiempos, incluyendo modas, estilos de vida o rompiendo barreras sociales.

Son muchos los que han pasado horas delante de una pantalla haciéndole la vida imposible a su avatar o convirtiéndolo en la persona que siempre han querido ser. Además desde el 2004, en la segunda parte del juego se añadió un modo online que amplió mucho más este universo digital.

Por esa razón, han sido muchos los que han querido felicitar a Los Sims por estas dos décadas como forma de agradecer las horas de entretenimiento este que este juego ha dado alrededor de todo el mundo. Esto ha provocado que este aniversario se haya convertido en pocas horas en trendig topic en España, miles de tweets recordando experiencias virtuales.

Cuando era chica y mi abuela recién había muerto mi primo venía a mi casa y jugábamos a los sims por horas juntos. Por cuestiones de la vida a ese primo no lo veo desde hace ya una década, pero no me olvido nunca de esos momentos juntos ♡ https://t.co/ThwFg2jQSu