Los 16 platos del menú degustado en España por Robert de Niro: "No sabéis cómo rebañaba"

Es uno de los actores más queridos y cercanos. Y o solo por el público américano, entre el español también cuanta con una legión de fans.

De hecho este cariño ha hecho que sea uno de los invitados de honor de Madrid Fusión donde se ha convertido en protagonista y donde junto a su pareja, Tiffany Chen, ha tenido el honor de disfrutar del "menú impagable" diseñado en Madrid para ellos por cinco de los mejores cocineros del mundo: el argentino Mauro Colagreco y los españoles Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui.

"Era una delicia verle comer", han asegurado los chefs. "No sabéis cómo rebañaba cada plato con pan, nos pedía más, cosa que a nosotros nos ha flipado porque era un menú bastante completo", cuenta con ilusión Berasategui, quien ha explicado que el actor en todo momento ha mostrado un "interés espectacular" por la gastronomía española.

"A mí me ha dicho hasta ‘¡garrote!’ cada vez que le llevaba los platos, ¿qué más puedo pedir a la vida?", bromeaba en relación con la palabra que se ha convertido en su lema particular.

"Se levantaba de la mesa, venía a la pequeña cocina a ver cómo elaborábamos los platos, nos preguntaba cómo se hacían y qué era cada producto, lo grababa en vídeo todo. No he visto disfrutar a nadie en toda mi vida como a él, ha sido espectacular poder haber cocinado para él y su pareja", aclara Dacosta.

FRUTO DE UN RETO DE MADRID FUSIÓN

Para entender el por qué de esta comida, hay que remontarse a la edición del pasado año de la feria Madrid Fusión, cuando, a través de las redes sociales, le lanzaron un reto a la estrella de Hollywood: promocionar la edición del congreso gastronómico de este 2022 a cambio de una comida "impagable" a cargo de cinco de los mejores chefs del mundo.

Desde entonces el actor ha intentado cuadrar su agenda para asistir a la cita. "Yo cuando me lo dijeron no me lo creía", explica Berasategui, quien en un primer momento pensó que la propuesta de cocinar para De Niro era una broma de cámara oculta.

DIECIÉIS PLATOS Y LOS MEJORES VINOS

El menú ha estado conformado por 16 platos -seis aperitivos, ocho principales y dos postres-, comenzando por jamón ibérico, queso y pan, salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco.

Como principales se sirvieron contesa de espárragos blancos y trufa y gamba marinada en vinagre de arroz (Roca); milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde y tacos de merluza con 'kokotxas', emulsión de café y escamas de pimentón (Berasategui); remolacha con salsa de caviar Osciètre (Colagreco); fresas con nata y erizo y angulas ahumadas con guisantes lágrima (Andrés) y arroz Senia entre cenizas de trufa y gamba roja de Dénia hervida en agua de mar (Dacosta).

Como postres y broches de oro, naranjo en flor de Colagreco y dulce de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube, de Roca.

Todo ello maridado con los mejores vinos. "Queríamos que se llevara una buena imagen de este país y los vinos han estado a la altura", agrega José Carlos Capel, director de Madrid Fusión, que ha pagado así al actor haber apadrinado la edición de 2021 del congreso gastronómico.

"Todos pensábamos que no se lo iba a acabar, el menú en sí ya era un reto, porque eran unos platos contundentes, pero todos y cada uno de los platos volvían a cocina vacíos y rebañados, e incluso nos ha dicho que lo que sobrara que se lo guardáramos que lo quería tomar en otro momento", ríe Roca.

"‘¡E incluso se ha comido las gulas!’, cosa que nos daba un poco de miedo porque los norteamericanos suelen pensar raro de ellas. Le ha encantado la elaboración que ha hecho Carles (Tejedor)", ha resaltado Capel.

Tejedor ha sustituido en el cocinado a José Andrés, quien se encuentra en la frontera entre Ucrania y Polonia con su ONG World Central Kitchen (WCK), para dar de comer a los refugiados de la guerra.

DE NIRO, CORTADOR DE JAMÓN

Si hay algo que todos los cocineros ha querido destacar del actor es su cercanía, amabilidad, simpatía y generosidad. "Nos hemos reído un montón. De hecho, cuando ya estaba más suelto, le ha quitado el cuchillo del jamón a Raquel Acosta y se ha puesto a cortarlo él", explica el propio Dacosta, quien afirma que lo ha cortado "a tacos".

La comida exclusiva ha tenido lugar en el Mandarín Oriental Ritz, en concreto en la suite real del histórico hotel madrileño, inaugurado en 1910 y que hace ahora un año reabrió sus puertas tras su mayor reforma en 110 años.

"Ver a estos cinco grandes cocineros preparar todos los platos en una cocina tan pequeña, de trinchera, todos apretados y con tanta majestuosidad ha sido impresionante", apunta Capel.

Una comida en la que han aprovechado para invitar tanto al actor como a su pareja a asistir al congreso gastronómico Madrid Fusión de este año (del 28 al 30 de marzo), invitación que el actor ha tenido que declinar por problemas de agenda, aunque ha asegurado que buscará un hueco para asistir en próximas ediciones.

"Vente disfrazado si no quieres que te reconozcan, pero te va a encantar", ha bromeado con él el director de este evento.