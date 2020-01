Los Obama, de la Casa Blanca a las alfombras rojas

Dejar de presidir un país deja un vacio muy difícil. Normalmente, los ex presidentes de un gobierno suelen retirarse de la vida política e intentan volver a su trabajo anterior, como el caso de Mariano Rajoy cuando volvió a Santa Pola a su puesto de registrador de la propiedad. Los hay quienes aprovechan una 'puerta giratoria' para conseguir un nuevo puesto de trabajo, pero por algo por lo que pasan todos, sin excepción, es en escribir un libro sobre su paso por la presidencia.

Con este escenario, el hueco más difícil de llenar que debe haber es el de ser presidente de los Estados Unidos. Esa es una etapa por la que ha tenido que pasar Barack Obama. El que fuera presidente de una de las naciones más poderosas del mundo ha encontrado consuelo a su vida fuera de la política en el mundo del cine.

Barack junto a su esposa, Michelle Obama, han creado juntos la productora audiovisual 'Higher Groud', una productora dedicada a la producción de contenidos para grandes plataformas como Netflix, empresa con la que firmaban un acuerdo para producir películas y series.

No han tardado mucho los Obama en encontrar el éxito, ya que su primer trabajo importante 'American Factory' ha convencido a público y crítica. Este documental advierte de los retos de la globalización poniendo como ejemplo la llegada de un inversor chino a la ciudad de Dayton, Ohio. En este caso, la fábrica de la compañía Generals Motors echaba el cierre en 2008 por la crisis y dejaba a miles de personas a la calle.

En 2015 la empresa china Fuyao Glass America, se instaló en la antigüa fábrica, lo que provocó que se volviera a contratar a más de 3.000 personas. A pesar de lo positivo de esta noticia, la empresa china tenía un modelo de negocio que chocaba con la cultura norteamericana. El documental deja un final inquitante, cuando el dueño de la multinacional pasea por la fábrica mientras un encargado le informa de los lugares donde los trabajadores han sido sustituidos por robots.

Este documental puede darle a Barack su primer Oscar como productor, ya que 'American Factory' está nominada en la categoría Mejor Documental. Sus competidores serán los documentales 'The Cave', 'The edge of democracy', 'For Sama' y 'Honeyland'. De momento este documental ya ha conseguido el reconocimiento de Sundace, el Premio Gotham, y el Premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos.