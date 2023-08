Los Mossos multan a un conductor cada tres días por ir por el carril del medio sin causa

Aunque muchos conductores lo desconocen, circular sin causa por el carril del medio en carreteras que tienen tres está sancionado con 200 euros al ser una falta grave que puede provocar maniobras peligrosas, por lo que en Cataluña los Mossos d'Esquadra han puesto 74 multas de enero a julio, una cada tres días.

Según datos del Servicio Catalán del Tráfico (SCT) a los que ha tenido acceso EFE, entre enero y julio de este año se han tramitado 74 expedientes sancionadores por esta práctica al volante, frente a los 66 del mismo periodo del año pasado.

Se trata de una infracción que penaliza al conductor que circula por el carril central en una calzada con doble sentido de la marcha y tres carriles separados por líneas discontinuas, sin que ello se deba a ningún adelantamiento ni a un cambio de dirección hacia la izquierda o para facilitar la incorporación de vehículos por un ramal de acceso por la derecha.

A estas 74 multas tramitadas ya por Tráfico se suman las cerca de 800 que han puesto los Mossos en el mismo periodo a conductores que, en carreteras de dos carriles, circulan siempre por la izquierda.

IR POR EL CARRIL CENTRAL PUEDE PROVOCAR MANIOBRAS PELIGROSAS

En declaraciones a EFE, la inspectora de la División de Tráfico de los Mossos Vanessa B. Gómez ha explicado que poner el "piloto automático" cuando se entra en una autopista o autovía de tres carriles y conducir por el del medio todo el rato supone un riesgo para la circulación, ya que puede provocar "maniobras peligrosas" y además puede causar congestiones viarias.

De hecho, si en una vía de tres carriles un conductor circula correctamente por la derecha y se encuentra a un turismo por el del medio a una velocidad inferior, cometería una infracción si lo adelanta por la derecha, por lo que tiene que ir hasta el carril izquierdo para adelantar y regresar de nuevo al derecho.

Además del riesgo viario, circular por el carril del medio provoca en muchas ocasiones un "efecto tapón": el central se colapsa, el izquierdo va muy cargado y el derecho queda prácticamente vacío.

Pese a ello, según la inspectora de los Mossos, muchos conductores afirman desconocer que circular por el carril central sin causa se trata de una infracción -pese a que por ejemplo en los pórticos de las autopistas se acostumbra a recordar que se debe conducir por la derecha- y alegan que lo hacen por comodidad y que no creen que su conducta sea peligrosa.

200 EUROS DE MULTA, AUNQUE NO SE PIERDEN PUNTOS

La mayoría de infractores son detectados por patrullas dinámicas de los Mossos que, cuando observan a un conductor que circula por el carril central y comprueban que no está adelantando ni preparándose para salir por la izquierda, le hacen luces y le avisan por megafonía para advertirle de que debe circular por la derecha.

Si los infractores hacen caso y se pasan al carril derecho, la mayoría de las veces no les sancionan, pero si continúan por el del medio se les obliga a detener el vehículo y se les multa: 200 euros de sanción -que se reducen en un 50 % si se pagan antes de 20 días- y ningún punto detraído del carné de conducir.

Otro mecanismo para detectar este tipo de infracciones es mediante las imágenes del helicóptero de Tráfico, cuando graban a un vehículo que circula de forma constante por el carril central.

No obstante, los Mossos no llevan a cabo campañas específicas para sancionar este tipo de conductas, como las que sí hacen por ejemplo para sancionar la velocidad excesiva, las alcoholemias y a los conductores que no usan el cinturón de seguridad.

El hecho de que sea un tipo de infracción en que los Mossos no acostumbran a multar directamente, ya que en la mayoría de casos previamente avisan de la conducta para corregirla, sería uno de los motivos que explicaría que la cifra de denuncias sea relativamente baja, según la inspectora.

En concreto, en enero han sido denunciados 18 conductores -fueron 7 el mismo mes del año pasado, en febrero, 27 -9-, en marzo, 11 -6-, en abril, 10 -1-, en mayo 4 -13-, en junio 4 -2- y en julio ninguna -28-, por lo que, en el mismo periodo, se ha pasado de 66 multas en 2022 a 74 en 2023, una media de una cada tres días.

LA MAYORÍA DE MULTAS, EN LA AP-7

La mayoría de las sanciones por infracciones de este tipo -53 del total de 74- se han puesto en la autopista AP-7, donde los Mossos se han desplegado con más patrullas dinámicas a raíz del aumento de la siniestralidad detectado tras la liberalización de los peajes.

Paralelamente, en los casos de las carreteras de dos carriles, también se sanciona con 200 euros y sin quitar ningún punto a los conductores que permanentemente circulan por la izquierda, en este caso por "entorpecer" el tráfico. Entre enero y julio, los Mossos han puesto unas 800 multas por esta infracción.