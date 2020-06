Los fogones del Four Seasons de Madrid se encienden con menús solidarios

Alicia López

El chef Dani García, con tres estrellas Michelin en su currículum, ha puesto en marcha los fogones del hotel Four Seasons de Madrid, aún cerrado al público, para preparar un millar de menús para familias necesitadas con las recetas que él suele cocinar en su casa.

Una comida "equilibrada, rica pero también nutritiva porque es solo una al día" y que incluye el postre, que suele ser fruta, lácteos o algo más "goloso", explica Dani García en una entrevista con Efe.

Desde su confinamiento en Marbella (Málaga) organiza el menú para toda la semana junto a Omar Mallen, chef ejecutivo de este hotel de lujo que abrirá en septiembre al no poder haberlo hecho en mayo a causa de la pandemia y que incluirá un restaurante de Dani García.

Él es quien coordina a un equipo de doce personas, incluyendo voluntarios, que en sus menús ofrecen platos como bacalao con verdura, lubinas a la bilbaína o carne guisada con un caldo de garbanzos.

El domingo "suele ser el día del arroz", sobre todo con costillas, porque "gusta mucho", cuenta Dani García.

Este cocinero está muy orgulloso de un proyecto que arrancó el 27 de abril a iniciativa de los propietarios del hotel, que querían hacer algo para colaborar en medio de esta gigantesca crisis.

"Nosotros también estábamos interesados y pensamos que si todo el mundo empuja un poquito hacia cosas que pueda hacer, en nuestro caso cocinar, todo iría mejor", dice.

Así se puso en marcha "Cocinando desde el corazón de Madrid", una iniciativa que en principio mantendrán todo el mes de junio aunque harán "todo lo que haga falta" hasta que se reactive todo, asegura.

"Nos encantaría poder seguir ayudando, a ver cómo evoluciona la pandemia y si se puede seguir ayudando, seguiremos", sostiene Omar Mallen, que no para un minuto en la enorme cocina, supervisando desde el guiso de jarrete hasta el bizcocho de plátano con un praliné casero que hace uno de los cocineros de su equipo.

Otros días acompañan el menú con el famoso arroz con leche de Dani García, que es "espectacular", asegura el chef ejecutivo del Four Seasons, que explica que se tarda en hacerlo hasta tres días: "uno de pesado y dos días elaborándolo con cocciones de hasta dos horas".

Los menús que preparan cuestan aproximadamente unos dos euros y medio, sin gastos de personal, detalla Mallen, un precio que han conseguido reducir tanto gracias a la colaboración de sus proveedores habituales, que o bien les han dejado los productos a precio de coste o han hecho donaciones.

Esta iniciativa y la crisis del coronavirus le ha cambiado la vida a Dani García, cuenta, y por eso está pensando en reorientar los objetivos de su fundación, hasta ahora más centrada en combatir la obesidad infantil, para echar un cable "a la gente que pasa hambre".

"No me quiero poner muy cursi, pero lo más grandioso de ser cocinero es hacer algo con las manos, de una manera artesana, para hacer felices a los demás, estén o no necesitados", afirma este prestigioso chef.

También está siendo un proyecto relevante para Mallen, que cada día vuelca en las cazuelas toda su sabiduría culinaria para ofrecer el mejor menú a unas personas que, como subraya, en muchos casos "jamás habían pisado un comedor social".

Otra de las cosas que le produce una gran satisfacción es la generosidad de los voluntarios que se han puesto el delantal, tanto del grupo Dani García como del hotel, y sin cuya ayuda -afirma- "todo esto no sería posible".

Desde estas cocinas salen temprano mil menús que se reparten entre las familias más vulnerables de nueve distritos de la capital: Chamberí, Tetuán, Chamartín, Ciudad Lineal, San Blas, Vicálvaro, Carabanchel, Usera y Puente de Vallecas.

Y son todos los días de la semana, desde este rincón pegado a la Puerta del Sol, los que este equipo se pone manos a la obra tras enfundarse una camiseta negra con el mensaje "Queremos ser útiles". EFE

alr/scr/ros