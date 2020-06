Los casinos online y los juegos de video, convivencia amistosa para el tiempo de ocio

En el día a día es necesario contar con momentos de esparcimiento y diversión, utilizar el tiempo de ocio para relajarse y desconectar de las actividades laborales es fundamental para la salud mental. Lo ideal es realizar actividades que no tengan nada que ver con el trabajo en esos momentos de esparcimiento. Una opción válida y vigente, gracias al avance tecnológico en los casinos online, son las apuestas en línea, que conjugan lo mejor de los deportes, los juegos de casino y los juegos de video.

Los casinos online son sitios web, cuya popularidad ha ido en crecimiento en los últimos años y donde las personas pueden ingresar y participar en diferentes juegos de azar, bien sea jugando gratis o por dinero real. Y justamente debido al vertiginoso crecimiento de su fama, han aparecido nuevos sitios de apuestas online. Por eso, lo más importante al momento de elegir uno, es comparar los casinos antes de jugar y estar seguros de escoger uno legal y que garantice el juego seguro.

Originalmente, se podían encontrar juegos clásicos de casinos adaptados para esta nueva plataforma en línea: Póker, Blackjack, Ruleta, entre otros. Sin embargo, con el paso del tiempo se han ido incrementando las opciones disponibles en los casinos online, incorporando máquinas tragaperras online. Todo esto con la finalidad de ofrecerle al público mayor variedad de productos dentro de su catálogo, para resultar más atractivos que la competencia.

Juegos de casinos en vivo y la llegada de los deportes electrónicos

En la actualidad, la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso; lo que resulta novedoso el día de hoy puede ser obsoleto en un par de semanas o en un período de tiempo menor. La mayoría de los casinos en línea han entendido está realidad y se han adaptado a ella, llegando a desarrollar juegos en vivo que les permiten a los jugadores vivir la experiencia de estar en un casino real sin dejar la comodidad de sus casas. Imaginen poder apostar en una mesa de Blackjack, ver al repartidor entregar las cartas en tiempo real, interactuar con él y con los demás jugadores de la mesa en cualquier momento, pero sin salir de sus hogares. Eso es lo que podrán experimentar quienes decidan probar los juegos de casinos en vivo. El Blackjack, Baccarat, Póker y la ruleta son los juegos con versiones en vivo más populares en los casinos online. Por otra parte, las máquinas tragaperras en línea también viven un proceso de actualización constante, lo que genera juegos con gráficos cada vez más reales.

Otra forma de disfrutar del tiempo de ocio es a través de los videojuegos ya que estos han llegado al punto de convertirse en una expresión de la sociedad. Anteriormente se asociaba el gusto por los videojuegos a los más pequeños de la casa por sus temáticas infantiles. Sin embargo, las mejoras gráficas de las consolas de hoy en día, así como argumentos más elaborados han hecho que muchos adultos se enganchen a estos modernos juegos de video. Un claro ejemplo de este fenómeno son los torneos de deportes electrónicos, miles de personas a nivel mundial se enfrentan en sus video juegos favoritos con el objetivo de ganar un premio. Estos torneos son muy variados, en ellos los video jugadores se enfrentan en juegos populares como FIFA 20, Fortnite, Call of Duty Warzone o algunos más clásicos como League of Legends, entre otros. Muchas veces participan en estos torneos celebridades y figuras públicas, por eso actualmente es común encontrar entre los participantes de los torneos de FIFA 20 y Call of Duty a futbolistas como Marco Asensio o Daniel Carvajal respectivamente. La popularidad de los deportes electrónicos ha llegado a tal punto que incluso se organizan torneos de leyendas, reuniendo a antiguas glorias deportivas para recaudar fondos con fines benéficos. En los últimos años, España ha sido uno de los países que más ha avanzado en el mundo de los deportes electrónicos, llegando a posicionarse entre los primeros lugares dentro de las competiciones más importantes de esta disciplina a nivel mundial.