Los alimentos que debes tomar para evitar un resfriado: los tienes en tu nevera

La bajada drástica de las temperaturas en España a causa de la DANA y el 'jet stream' ha provocado que gran parte de la población esté congestionada, con dolor de garganta, con resfriados o con gripe. En plena ola de contagios de Covid, la preocupación por contraer este tipo de enfermedades es mayor, ya que hace que surja la duda de si es un resfriado, una gripe o Covid y crezca el temor a poder contagiar a la gente del círculo de cada persona.

Por este motivo, gana especial relevancia tener una buena salud durante este otoño e invierno durante este año para evitar posibles confusiones. Para ello, conviene tener hábitos de vida saludables, abrigarse bien y no compartir espacios cerrados con gente resfriada o que tiene gripe. Como esto no siempre es fácil, hay que buscar otras formas por si las anteriores recomendaciones no se pueden cumplir. El principal objetivo debe ser fortalecer nuestro sistema inmunológico para que, en caso de entrar en contacto con resfriados o gripes, nuestro cuerpo no permita el contagio.

En este último aspecto, uno de los principales aliados es la alimentación. Ciertos alimentos contienen numerosas vitaminas que ayudan al cuerpo humano a defenderse de las enfermedades. La sociedad está repleta de supuestos métodos mágicos para no contagiarse de enfermedades o curarse, pero a la hora de la verdad, la mayoría no funcionan. Desde COPE os traemos cuáles son los alimentos que no pueden faltar en tu nevera para evitar contagiarte de resfriado o gripe y, si se contrae la enfermedad, cuáles consumir para reducir los síntomas y vencer a la enfermedad cuanto antes.





¿Qué alimentos son realmente eficaces contra el resfriado y la gripe?

Uno de los más conocidos y más efectivos es el consumo de alimentos ricos en vitaminas, sobre todo la C. Entre estos, destacan las naranjas, las mandarinas, los kiwis o las fresas. Esta vitamina está demostrado desde 1970, cuando Linus Pauling realizó un estudio en el que demostraba que se podría aliviar y prevenir estas enfermedades.

El segundo alimento es el ajo. Este remedio ha estado presente en la medicina tradicional durante muchas generaciones y en 2014 un estudio que incluía 146 participantes que comieron ajo durante tres eses reveló que ayudaba a prevenir estas enfermedades. Sin embargo, hay que tener en cuenta que su consumo abusivo puede ocasionar problemas secundarios como una deficiencia de la producción de plaquetas.

Otra de las vitaminas clave para combatir resfriados y gripes es la vitamina D. Esta la podemos obtener de la luz solar y la evidencia científica dice que los suplementos de vitamina D pueden ayudar a prevenir enfermedades respiratorias como los resfriados, gripe o faringitis. A parte de con luz solar y suplementos, la vitamina D se puede encontrar en pescados grasos como el atún o el salmón, los hígados de animales, la yema de huevo o los quesos.





Una vez que no se ha podido evitar el contagio y, lamentablemente, la persona ha contraído la enfermedad, uno de los remedios más extendidos para disminuir los síntomas de resfriado y gripe es consumir miel y limón para suavizar la garganta. Un estudio de 2018 revela que esta mezcla ayuda a disminuir la tos incluso más que algunos jarabes contra la tos.

Por último, la equinacea o flor de cono sirve para prevenir y tratar los resfriados y la gripe y está presente en diversos compuestos para tratar esta enfermedad.