La lista de productos que tienes en tu nevera y que te ayudan a mantener las defensas altas en otoño

Llega el frío y con esta estación del año también los constipados. Es habitual ver en esta época a muchas personas con catarros o con otros problemas leves de salud, propios del clima que se vive en las calles de nuestro país. Un resfriado siempre viene provocado por un virus, pero es cierto que las condiciones ambientales facilitan o dificultan su transmisión. En invierno pasamos más tiempo en interiores y tenemos las defensas más bajas por los cambios de temperatura, circunstancias que facilitan la circulación de los virus.

Por ello puede ayudarte una buena alimentación que nos ayude a combatir los virus. Son muchos los complementos que existen, pero la realidad es que puedes aplicar esta protección con alimentos básicos, de esos que sueles tener en las bandejas de tu nevera.

La bajada de temperaturas, una mayor humedad en el ambiente y los cambios térmicos repentinos conforman un cóctel perfecto para los resfriados y catarros en otoño. Para prevenirlos o sobrellevarlos de la mejor forma, es importante adoptar una alimentación saludable y equilibrada que aumente las defensas y así poder gozar de un buen estado de salud en estos meses marcados por el frío.

La lista de productos que no pueden faltar en tu nevera este otoño

Vitamina C. Es una de las vitaminas más demandadas durante el invierno, ya que, además de ser un potente antioxidante, ayuda a reforzar el sistema inmunológico. Una dosis extra de Vitamina C ayudará a aliviar los síntomas del resfriado y a acortar su duración. Algunos de los alimentos que la contienen son el kiwi, la naranja, el pimiento rojo, el perejil, etc.

Vitamina B3. Esta vitamina es la principal encargada de mantener las mucosas en condiciones normales, por eso es tan importante ingerir alimentos que la contengan durante el invierno. La carne roja, el pescado, los tomates, el pollo o los huevos son algunos de los alimentos ricos en Vitamina B3.

Vitamina A. Este nutriente beneficia la formación y el mantenimiento de los tejidos óseos y blandos, los de las membranas mucosas, los de los dientes y se puede encontrar en la leche, la mantequilla, el queso cheddar, la lechuga o la calabaza, entre otros.

Vitamina D. Es la llamada "vitamina solar", ya que puede ser sintetizada en la piel en respuesta a la radiación de los rayos UVB. También está presente en los huevos, la carne, el pescado azul, la leche, etc.

Ácido fólico. El ácido fólico ayuda a crear glóbulos blancos, su ausencia en el organismo conduce a que disminuya la producción de estos y que uno esté más susceptible a las infecciones (catarros, gripes...) Las mejores fuentes de ácido fólico son las legumbres, el arroz, el pan, el brócoli o los cereales.

Omega 3. El Omega 3 se trata de un nutriente que mejora las defensas, a la vez que aporta más energía a quien lo ingiere. Entre los productos con más niveles de Omega 3 se encuentran los pescados, especialmente los azules; también se puede hallar Omega 3 en el aguacate, en los frutos secos o en la avena, entre algunos otros.

