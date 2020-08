Las vacaciones a todo trapo de Bardem y Penélope: 8.000 euros la noche en un villa de ensueño en el Algarve

Penélope Cruz y Javier Bardem no han optado una vez más por España para pasar sus vacaciones de verano. La oscarizada pareja (ella ganó la estatuilla por "Vicky Cristina Barcelona" en 2009 y él por "No es país para viejos" un año antes) ha optado de nuevo por el Algarve portugués para descansar y disfrutar en familia.

La pareja española no ha prescindido del lujo y ha optado por instalarse en el Vilalara Thalassa Resort, un macrocomplejo de alto nivel con suites casi a pie de acantilado. Según informaba este sábado ABC, Javier y Penélope llevan desde el 18 de julio con sus hijos en este enclave de fantasía cuyo precio ronda los 8.000 euros la noche. La villa tiene 700 metros cuadrados y cuenta con cinco habitaciones, vestidores y varios baños repartidos en tres plantas con un jardín privado con jacuzzi y piscina. Telecinco añade que la villa tiene a su alrededor 22 hectáreas de vegetación tropical y una playa de arena blanca.

Es la segunda vez en tres años que la familia Bardem-Cruz se decide por el Algarve, ya que el verano de 2018 se refugiaron también en el Vila Vita Parc, de Armaçao de Pera, situado a 14 kilómetros de Albufeira.

LAS DONACIONES DE BARDEM Y CRUZ POR EL CORONAVIRUS

Javier Bardem y Penélope Cruz también quisieron ayudar a superar la pandemia del coronavirus realizando una donación para uno de los hospitales por entonces más saturados de Madrid, La Paz. Penélope Cruz y Javier Bardem consiguieron 100.000 guantes de nitrilo y 20.000 mascarillas tipo FFP2 que llegaron en mayo a La Paz gracias a la ayuda logística de Inditex.

FUTUROS PROYECTOS PARA LA PAREJA

Penélope Cruz ya tiene en su agenda reencontrarse con Pedro Almodóvar. El cineasta manchego comenzará a rodar próximamente 'Madres paralelas', cuyo guion parece haber terminado de escribir durante la cuarentena. Según ha relatado el director, será un drama que cuenta "la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y que tienen trayectorias paralelas, por eso el título". Será una historia que se desarrollará en Madrid, sobre "el mundo femenino de las madres recientes, de las madres que están criando niños el primero y segundo año, pero con muchas cosas que les pasan a estas dos porque si no, no habría conflicto". Por su parte, Javier Bardem encarnará al Rey Tritón en el remake de "La Sirenita". Pero la crisis del coronavirus no está facilitando que las cámaras se pongan en funcionamiento.

Javier Bardem y Penélope Cruz han compartido pantalla hasta en ocho ocasiones diferentes. La primera vez fue en "Jamón, Jamón" y la última hace sólo dos años en la película "Todos lo saben", una cinta dirigida por Asghar Farhadi trufada de melodrama familiar y la intriga criminal