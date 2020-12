Las formas más originales para decorar tu hogar esta Navidad

La época más hogareña y acogedora ha llegado por fin de nuevo: la Navidad. En estas semanas, en las que todo el mundo se centra en darle un toque más ambiental a su hogar con todo tipo de decoración navideña, queremos proponeros algunas ideas para que podáis implementar en vuestro propio hogar y sintáis la verdadera magia de la Navidad.

Al fin y al cabo, esta es una época que se suele pasar rodeado de amigos y familiares cercanos, con los que compartimos tiempo, regalos y mucha comida. Para darle un toque diferente a nuestro hogar este año y disfrutar de una decoración diferente pero igualmente navideña, traemos algunas propuestas de lo más originales que, seguro, querréis para vuestros hogares.

La Navidad es una época que se disfruta en todo el mundo y en la que todos deseamos lo mejor para empezar el próximo año de la mejor forma posible. La decoración navideña en los hogares es algo que no puede faltar durante esta época y, en el post de hoy, nos hemos propuesto daros las mejores claves de decoración para que consigáis un ambiente navideño único y original, que recordaréis toda la vida.

Adornos navideños personalizados, menaje y textiles de hogar con motivos de Navidad, poblados navideños y mucho más os está esperando en esta selección de recomendaciones y tendencias de decoración de Navidad para este año 2020. Aprovecha ahora la oportunidad de crear algo único en tu hogar y disfrutarlo rodeado de tu familia y tus amigos en un ambiente de lo más navideño.

Consigue los mejores adornos navideños personalizables

La primera recomendación del día de hoy es la web de Wanapix, donde podréis encontrar los mejores adornos navideños personalizados a un precio increíble. Se trata, sin duda, de una opción súper original y diferente para decorar el hogar estas semanas de Navidad.

En la web de Wanapix todos los adornos navideños son personalizables, desde los accesorios para el árbol de Navidad hasta todo tipo de decoración navideña para el hogar, elementos para decorar la mesa, detalles de papelería y muchos otros productos decorativos.

Adornos para el árbol de navidad

Uno de los detalles que más nos gustan de esta web son los adornos personalizables para el árbol de Navidad. Gracias a Wanapix podemos crear bolas personalizadas con la foto de cada miembro de la familia, rodajas de madera con mensajes, nombres o iniciales de la familia y también adornos de cristal personalizados.

Esta es una oportunidad increíble para crear elementos de decoración navideña cien por cien a nuestro gusto, con las frases más memorables de la familia o los amigos, nuestras mejores fotos y, en definitiva, los recuerdos más importantes para pasar una Navidad diferente, original y totalmente personalizada.

Decoración navideña para el hogar

Dentro de la decoración navideña personalizada también podemos encontrar calcetines de chimenea con un nombre bordado, sacos de regalos con fotos o nombres impresos, manteles personalizados para poner la mesa en las comidas o cenas navideñas, servilletas de tela para cada miembro de la familia, posavasos navideños y muchos más productos increíbles al mejor precio.

En la web de Wanapix también podremos comprar otros detalles y productos decorativos que cualquier hogar puede necesitar para pasar una navidad en familia. Papel de regalo navideño, postales de Navidad, tarjetas de felicitación, sobres y etiquetas para identificar los regalos de cada uno debajo del árbol…

Además, si somos unos auténticos enamorados de la Navidad y queremos que en nuestra casa se viva esta experiencia al cien por cien también tenemos disponibles en Wanapix todo tipo de tazas navideñas, felpudos de Navidad, cojines personalizados, mantas navideñas y un montón de bolas de nieve que también podemos personalizar con nuestras fotos preferidas.

Poblados navideños: otra forma de darle al hogar un toque de Navidad

La segunda gran recomendación del día de hoy, y no por ello menos importante, es la increíble web de Verdecora, una marca muy prestigiosa a nivel nacional que ha conseguido diferenciarse gracias al grandísimo catálogo de productos de Navidad de la máxima calidad. Entre todos estos productos, destacan sin duda sus poblados navideños, una opción decorativa muy original que es ideal para todo tipo de hogares.

La mejor selección de poblados navideños y accesorios

En el catálogo de Verdecora os podéis encontrar con poblados navideños de todos los tipos y tamaños, para que cualquiera pueda disfrutar de estos elementos de decoración en su propio hogar. De esta forma, quien tenga espacio suficiente, podrá montar un gran poblado en su propia casa, confiando en los excelentes productos de Verdecora y creando una maqueta impresionante que dejará asombrado a todos los invitados en esta Navidad.

Estas maquetas de poblados navideños disponibles en Verdecora tienen casas con luces, todo tipo de detalles y personajes (muchos de ellos con movimiento) e, incluso, pueden llegar a incluir su propio tren que vaya circulando de manera autónoma por el poblado navideño.

Por otra parte, este año Verdecora también ha incluido en el catálogo poblados navideños de tamaño reducido, para que todo el mundo pueda disfrutar de uno en su casa, independientemente del tamaño que tenga disponible. Además, también cuentan con todo tipo de accesorios para actualizar los poblados navideños de otros años: nieve artificial, musgo, juegos de luces, casitas y escenas de navidad, personajes, puentes, fuentes, vegetación artificial y pueblos completos.

De igual forma, tengáis o no pensado montar uno de estos poblados en vuestra propia casa, os recomendamos muchísimo que os acerquéis físicamente a alguna de las tiendas de Verdecora, donde podréis ver los poblados navideños montados y funcionando, una actividad que encanta a niños y mayores.

Muchos más detalles de decoración navideña

Para terminar, en el catálogo de Verdecora no solo encontraréis detalles de decoración y poblados navideños, si no que cuentan también con un extenso catálogo de productos de decoración navideña que no os podéis perder. Árboles de Navidad naturales y artificiales y todo tipo de bolas y adornos para decorarlos, plantas, guirnaldas, luces navideñas…

En definitiva, todo lo que cualquier familia puede necesitar para crear un auténtico ambiente navideño en su propio hogar.