Las 5 cintas de VHS que se venden más caras en el mercado: 20.000 euros y las puedes tener en casa

En medio de un 'boom' de las plataformas de streaming como Netflix o Disney+, algunos nostálgicos resisten con el formato físico de las películas en España. Aún hay mercado para aquellos que quieren conseguir la versión física de sus estrenos favoritos, ya sea en DVD, en Blu-Ray o en ediciones limitadas de coleccionista, incluso versiones internacionales. Pero, a pesar de que estos parezcan auténticos nostálgicos se las ven y se las desean para conseguir copias en cinta de VHS.

Un formato ya expulsado del mercado hace años, pero uno al que la moda retro se agarra y no son pocos los coleccionistas que se dejaban importantes sumas en encontrar su película favorita en algo tan de los 80 o los 90 como los VHS. Incluso hay algún que otro romántico que es capaz de hacerse con programas informáticos y dispositivos que convierten un archivo digital, ya sea una película actual, al tan codiciado formato retro. Es por ello que hay varias persona a la caza de versiones sin estrenar y pagando auténticas sumas por ellas.









VHS retro: un negocio en alza para nostálgicos



Hace exactamente 15 años que dejaron de fabricarse este tipo de cintas y, como ha ocurrido en los últimos años con los vinilos de música, su valor ha ido creciendo como la espuma conforme aparecen más seguidores de bandas míticas a la caza del disco original. Es en este nuevo negocio emergente en el que juegan un papel fundamental los portales de compra-venta de artículos entre particulares como eBay o Wallapop.

En ese contexto también hay que tener en cuenta que unos de los mayores distribuidores de cintas VHS es Disney, del que incluso se llegó a crear una leyenda alrededor las Black Diamond. Se trata de una colección de películas clásicas de la casa del ratón Mickey Mouse entre 1988 y 1993 y que se caracterizaban por tener un diamante negro como logo. Muchos son los vendedores en esos portales que promocionan versiones Black Diamond de 'Blancanieves' o 'Fantasía' por unos 5.000 euros, con la promesa de que se trata de un producto exclusivo. No obstante, nada más lejos de la realidad, ya que se vendieron millones de copias y pueden encontrarse en tiendas de segunda mano por unos 30 euros.









Las cintas VHS por las que más se paga



No obstante, y como ya hemos mencionado antes, lo que hace clave que se infle el precio de las cintas es que estas estén “por estrenar”. Esto quiere decir que mantengan el plástico original y no hayan sido ni abiertas ni usadas, así como ediciones realmente limitadas, no como las Black Diamond. En esos caso la venta, con algo de esfuerzo, puede rondar los 1.000 euros. Es por ello que hay un ránking de cuáles son las películas por las que más se paga.

De ese top 5, la quinta película por la que más se paga es para 'Lawrence de Arabia' y para 'La Sirenita', valorada en una media de 1.500 euros. Más arriba en la lista está 'Blancanieves', una de las películas más antiguas de Disney (1937) y por cuya versión original en VHS se paga más de 2.000 euros. Algo más se paga por 'Mary Poppins' y, en primer lugar, los coleccionistas tienen preferencia por 'El libro de la selva', de la que se registran precios entre los 900 y los 20.000 euros. Ahora toca mirar si las tenemos en casa.