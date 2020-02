Las agencias de viajes aseguran que no hay cancelaciones por el coronavirus

La vicepresidenta de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) y de la patronal europea ECTAA, Eva Blasco, ha asegurado que no se están registrando cancelaciones de viajes a España con motivo del coronavirus y ha advertido de que el miedo por la epidemia no es causa de cancelación.

"No tenemos constancia de cancelaciones, no podemos decir que se estén recibiendo" en España aunque es normal que quien tenga que viajar por negocios pueda aplazar esta decisión hasta el último momento, ha manifestado Blasco a EFE.

Si se ha adquirido un vuelo a España no reembolsable, el cliente puede tomar la decisión de no venir, y si tiene alojamiento reservado no se puede esgrimir el miedo como causa de cancelación en un país que por el momento "no es zona afectada".

De ese modo, sería un desestimiento unilateral del que las agencias de viajes no llevan el registro, ha explicado Blasco, quien ha añadido que se hace seguimiento diario de las recomendaciones para determinar si existe causa justa para la cancelación de un viaje y generar el reembolso del importe.

En el caso de viajes de negocios de españoles hacia Asia, coincidiendo con temporada baja, en estos momentos no se planifican viajes sino que se aplaza la decisión y se posponen, lo que puede tener efectos en "la ralentización de la economía mundial y española", ha precisado.

En su opinión, las circunstancias por la escasez de materias primas procedentes de países asiáticos y la paralización de la producción y la bajada en la llegada de contenedores de Asia llevan a un alarmismo que perjudicará la situación económica mundial. "Ese es el principal riesgo hoy por hoy", ha alertado Blasco, también presidenta de la patronal CEV Valencia.

Blasco ha destacado que se está generando mucha alarma social cuando el índice de mortalidad del coronavirus "no es ni próximo al del SARS" y hay epidemias de gripe con tasas de mortalidad más altas, pero se está generando bastante confusión.

La patronal hotelera Hosbec ha afirmado que se han registrado cancelaciones en la Comunidad Valenciana de algunos grupos de turistas chinos, coreanos y japoneses para estas semanas y desde este lunes llegan cancelaciones también de algunos grupos de turistas italianos, principalmente porque están afectados por las cuarentenas y aislamientos recomendados.

No obstante, las anulaciones en el volumen total son bastante pequeñas. El turismo italiano representa el 5 % del total de la Comunidad Valenciana, mientras que el chino es el 1,4 % y el japonés el 0,6 %.

En todo 2019 Italia fue el primer país emisor de turistas a la ciudad de Valencia tanto en número de pernoctaciones como en viajeros, con 719.653 y 233.021 respectivamente, según datos de Turisme València.