Karlos Arguiñano revela cuál es la receta de magdalenas caseras perfecta

¿Quién no ha disfrutado alguna vez de un postre como las magdalenas? Son ideales tanto por la mañana como para merendar. Y, lo más importante, su elaboración es sencilla. Tanto es así que pueden cocinarse (un detalle que precisamente no es menor en tiempos de coronavirus) en familia. No te costará mucho convencer a los más pequeños de la casa para que te ayuden a hacer de repostero.

De hecho, el postre cuenta con el aval de uno de los grandes cocineros de nuestro país: el televisivo Karlos Arguiñano. Seguro que te estarás preguntando cuál puede el secreto del chef vasco para elaborar las magdalenas más suculentas que te puedas imaginar. La respuesta podría estar en la receta que ha compartido Arguiñano en Twitter. Ya que cuenta con su visto bueno y es, como él mismo reconoce, asequible para todos.

Cómo hacer magdalenas caseras (receta fácil) ��



En @cocinatis nos proponen hacer de forma fácil unas ricas y esponjosas magdalenas con aceite de oliva, perfectas para el desayuno o merienda. �� https://t.co/6rbb8fOUv4 — Karlos Arguiñano (@karguinano) July 2, 2020

Así que si quieres saber cómo hacer magdalenas con total facilidad (“ricas, esponjosas, con aceite de oliva, perfectas para el desayuno o merienda”), continúa leyendo y sigue estos trucos. Por algo cuentan con el visto bueno de uno de los mejores.

La receta para hacer magdalenas avalada por Arguiñano

Para elaborar esta receta tradicional, necesitamos los siguientes ingredientes:

150 gramos de azúcar blanco

3 huevos

125 mililitros de aceite de oliva suave

suave 60 mililitros de leche entera

Una cucharadita de miel

260 gramos de harina de trigo

2 cucharaditas de levadura química

Un limón

1/2 cucharadita de sal

Para empezar, ponemos los huevos que vamos a utilizar en un bol grande. Los tenemos que cascar y batir. Mientras hacemos esto último, añadimos el azúcar y, poco a poco, el aceite, la leche, la miel, la ralladura de limón y la sal.

Después, toca echar mano de la harina y la levadura tamizadas. Tenemos que conseguir que, después de batirlo todo, nos quede una masa homogénea y en la que todo esté integrado.

Llega el momento de utilizar uno de nuestros grandes aliados a la hora de dar salida a la receta: los moldes. Antes de nada, hay que engrasar estos. Algo que conseguimos gracias a la mantequilla. Tras este proceso, debemos repartir la masa, llenando tres cuartas partes de cada orificio de los moldes y espolvoreando azúcar sobre cada uno de ellos al terminar.

Después de seguir todos estos pasos, ya podemos hornear las magdalenas. Para ello, las dejamos en el horno a unos 200 grados durante 20-25 minutos. Entonces, obtendremos el resultado final: sólo quedará sacar las magdalenas, dejarlas enfriar y servirlas.

Como se puede comprobar, ninguno de los pasos a seguir tiene demasiado misterio. Y tampoco hay que ser ningún experto en cocina o pastelería para conseguir unas magdalenas de relumbrón. Si se sigue esta receta al dedillo, no cabe duda de que vamos a obtener un postre rico y con fundamento (como bien diría Arguiñano).

¿Te animas a hacer de cocinillas para la familia o los amigos? Prueba suerte con estas magdalenas con aceite de oliva. Se trata de un gran tentempié dulce. Y más si se triunfa haciéndolas. Algo que, una vez conocidos los secretos de la receta, está al alcance de todos.