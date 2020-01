Karelys 'traicionó' a Cayetano organizando las fotografías filtradas

Karelys Rodríguez ha saltado en las últimas semanas del anonimato absoluto a todas las portadas de las revistas del corazón. El motivo, una supuesta relación entre ella y el torero Cayetano Rivera Ordoñez a espaldas de su mujer Eva González.

Este escándalo se dio a conocer después de la publicación de unas imágenes en las que aparecía el diestro junto a una joven en Londres en una actitud muy cercana. Más tarde se conocía, que esa joven era Karelys Rodríguez, una joven agobada, canaria y aficanda en la capital de Inglaterra. En un primer momento la canaria pidió el 'cese inmediato' de informaciones que la vincularan con Cayetano, pero poco tardó en cambiar de parecer y conceder una entrevista a la revista 'Hola'.

En esta entrevista confesaba que Cayetano y ella "son amigos", que sí mantuvieron una relación en el pasado: “Cayetano y yo nos conocimos en diciembre de 2012, cuando nos presentó un amigo en común. Desde el primer momento tuvimos mucha conexión. (...) En 2014 salimos juntos durante unos meses. Coincidió con su ruptura con Eva”.

Karelys y Cayetano dejaron la relación, pero ella aseguraba que "desde entonces han mantenido una amistad". De hecho era la propia canaria la que afirmaba que fue el marido de Eva González el que dio el aviso de que saldrían las fotografías de ambos paseando en Londres: "Confieso que lo he pasado muy mal, ya que estaba lejos de la familia y no podía contar con su apoyo físico. Tuve mucha ansiedad e incluso no pude ni dormir ni comer durante varios días". Según ella, aquel día sólo quedaron para verse y "tomar algo".

Pocos días después de su aparición pública y sus declaraciones, es ahora la revista 'Semana', la que desmonta las declaraciones de Karelys mostrando unas capturas que demostrarían que la canaria habría 'traicionado' a Cayetano ya que habría contactado con un fotógrafo para que les retatase cuando estuvieran juntos.

De esta manera, la abogada conería de la existencia de las fotografías a pesar de que hubiese lo hubiese negado previamente. Informa la revista que fue el 11 de noviembre cuando Karelys se puso en contacto con un paparazzi para que la fotografiase con el mediático hijo de Carmina Ordóñez.

Según diversas fuentes Karelys siempre ha querido convertirse en alguien conocido, habiendo encontrado en Cayetano la figura perfecta para escalar hasta su objetivo. Hay quienes en sus redes sociales le animan a participar en platós de televisión para contar su versión de esta historia.

A raíz de estas informaciones, Cynthia Ruíz, abogada de Karelys, ha anunciado a la revista 'Hola' que tomarán acciones legales contra 'Semana' por la falsedad de lo publicado, presentando una querella criminal por falsedad documental.

Por su parte Eva González, la damnificada de esta historia, se ha manifestado sobre todo esto en la presentación de la nueva temporada de 'La Voz': "Yo estoy bien, estoy tranquila, siempre lo he estado. Yo no entro en este tipo de cosas, yo sigo con mi vida y con mi familia exactamente igual, que confío plenamente en la persona con la que estoy".