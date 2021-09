Juan Peña, devastado tras su ingreso por covid: "Como si un tractor me hubiera pasado por encima"

Juan Peña nos ha dejado helados este miércoles al colgar una fotografía en su perfil de Instagram que nos ha dejado muy impactados. Se trata del cantante en una cama del hospital, con oxígeno y muy bajo de color... No nos esperábamos en absoluto esta imagen, pero tampoco el texto que le acompaña, ya que en él ha explicado qué es lo que le ha ocurrido.

"Como veréis no es mi mejor fotografía, ni la subo para dar lástima ni mucho menos para causar ningún tipo de pena o preocupación; lo hago para concienciar que por favor todos de una pu... vez nos vacunemos porque si no esta maldita lacra no va a acabar jamás. Lo que estoy viviendo es un infierno por culpa del maldito bicho llamado COVID-19. La vacuna no había hecho aún reacción en mi cuerpo cuando me he contagiado y lo que he sentido es lo más parecido a un tractor gigante que te pasa por encima de tu cuerpo y tus pulmones varias veces intentando aplastarte" empezaba contando el artista.

Y es que los síntomas que está teniendo son muy agresivos porque ha confesado que ha sentido como: "Un volcán de fuego dentro de tu ser que te recorre de arriba a abajo y todo por el maldito virus. Si hubiese tenido las dos dosis de vacunas puestas los síntomas no hubiesen sido ni la mitad de la mitad, pero sólo tenía una dosis porque aún me quedaban unos días para la segunda. Mira que he sido precavido con mis PCR que me he hecho muchas para ir a cantar, mis test antígenos, los de saliva, los del bastoncillo, análisis de todo tipo... pero cuando menos te lo espera y donde menos lo esperas te contagias y empiezas a vivir la peor de tus pesadillas".

Eso sí, Juan ha mandado un mensaje de esperanza y de fuerza: "Voy para adelante, gracias al equipo médico d la S.S. de Madrid, me atienden con mucho primor, atención y cariño pero aún me quedan días de espera, d pruebas y d recuperación; confío en q en breve estaré con la familia que es lo q más deseo y con vosotros muy prontito encima d un escenario, como es lógico he tenido q cancelar todo". Además, ha hecho hincapié en la importancia de vacunarse.