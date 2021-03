José Ortega Cano se harta y critica abiertamente a Rocío Carrasco: "Desacertada estuvo ella"

Digiriendo poco a poco el revuelo mediático que se ha formado tras la emisión de los dos primeros capítulos de la docuserie de Rocío Carrasco y consciente de que todas las miradas están puestas en él y en la relación que mantuvo con Rocío Jurado - después de que la hija de la chipionera confesase que su boda fue un error para su madre, que 'desgraciadamente' para ella estaba muy enamorada del torero - José Ortega Cano intenta continuar con su día a día y, acompañado por su cuñado Aniceto, ha realizado unas gestiones cerca de su domicilio.

Visiblemente abatido, el exdiestro confiesa que "vamos tirando" y que, tras la emisión del programa, Gloria Camila está "bien, como todos", admitiendo que están todavía "asumiendo" el brutal relato de Rocío Carrasco en la que ha sido su reaparición mediática después de dos décadas de silencio y en la que todos parece que van a salir salpicados de un modo u otro.

Confirmando que "no lo pude ver porque estaba con la tensión muy alta y estaba en unas condiciones que no tenía ganas de nada", Ortega Cano ha salido en defensa de Antonio David, asegurando que nunca vio al malagueño maltratando a Rociíto: "Bueno, cada uno tiene su casa y no he tenido ocasión de ver a David en esas condiciones, ¿no? Yo la verdad es que no puedo hablar mal de Antonio David y eso es lo que le digo".

"Siempre los niños son los que salen perdiendo", ha confesado en referencia al sufrimiento de Rocío y David Flores tras las demoledoras acusaciones de su madre.

Más claro que nunca, además, el diestro ha respondido a las declaraciones de Rociíto asegurando que su boda con Rocío Jurado fue "desacertada": "Yo creo que la desacertada estuvo ella con decirlo, ¿no?". "Estábamos totalmente enamorados" y "nos casamos enamoradísimos", ha asegurado, antes de añadir que quien insiste en que se iban a separar es porque "la gente habla mucho".

