Jorge Javier se confiesa sobre sus problemas con la bebida y desvela sus juergas por Madrid

El presentador de televisión, Jorge Javier Vázquez, se ha confesado este miércoles sobre sus problemas con la bebida y los consejos que le daba su madre después de que se hicieran públicas fotos de la estrella de Telecinco en estado de embriaguez. Lo ha hecho Jorge Javier a través de su blog en Lecturas, donde el empresario teatral se sincera cada semana sobre los aspectos más íntimos de su vida, de Sálvame o de Gran Hermano VIP.

“Comencé a beber copas cuando empecé a salir”, comenzaba Jorge Javier a la hora de hablar del origen de su experiencia con el alcohol. El presentador de mediaset explicaba el origen de este problema: “Como me daba ansiedad entrar a un bar, nada más traspasar el umbral, me dirigía a la barra y me pedía una copa. Solo así lograba calmar el nerviosismo que me producía estar rodeado de homosexuales como yo”.

Y es que, durante los años de mayor actividad en su trabajo, la estrella televisiva explica que usó “el alcohol como ansiolítico”. “Era tal el nivel de adrenalina que soportábamos en los platós que llegaba el fin de semana y nos desmadrábamos”, confiesa Jorge Javier. “Fue una época divertida, no nos vamos a engañar. Nos iba bien y, luego, lo celebrábamos en almuerzos que se alargaban hasta bien entrada la noche, o en cenas que terminaban en desayunos”.

Eso sí, se lamenta Jorge Javier de que existan “numerosísimos testimonios gráficos en los que se me ve incluso dormido en el sofá de una discoteca”. “La gente se fotografiaba delante de mí como si fuera un animal de una especie en extinción”, añade el presentador que, explica, su madre le reprocha: “Ay, Jorge, es que yo no quiero que bebas para que no se rían de ti”.

“Cuánto tiempo he pasado pensando que un móvil indiscreto me ha cazado en una actitud bochornosa. Cuántas mañanas de remordimientos, de complejos de culpa, de arrepentimientos. Cuánto tiempo desperdiciado”, concluye.