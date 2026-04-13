Jordi Martí, arquitecto: "Han conseguido hacer una terraza donde parece imposible en una vivienda de un casco antiguo manteniendo la coherencia en la fachada"

El arquitecto Jordi Martí ha compartido a través de su cuenta de TikTok la ingeniosa reforma de una vivienda en el casco antiguo de Tudela donde se ha creado una terraza en un lugar que parecía inviable. En el vídeo, que se ha vuelto viral, Martí explica cómo "han hecho un poco de magia" para integrar este espacio exterior sin romper la estética del edificio. La clave ha sido un retranqueo en la fachada del último piso, creando un espacio intermedio entre la habitación y el exterior.

La solución arquitectónica ha permitido mantener la coherencia de la fachada, que ahora no presenta ventanas en esa altura, pero sí una terraza resguardada. El propio Martí destaca el ingenio del diseño: "Han conseguido hacer una terraza donde parece imposible en una vivienda de un casco antiguo manteniendo la coherencia en la fachada". De esta forma, se consigue que se pueda "disfrutar del aire libre sin salir de casa", según describe el arquitecto en su análisis.

La clave de la luz natural

Uno de los principales desafíos de este tipo de retranqueo es la pérdida de luz natural en la estancia interior. Para compensarlo, los responsables de la obra han optado por instalar una ventana de tejado tipo Velux. Martí aplaude la decisión, ya que, como explica, "una ventana en esta posición da bastante más luz que una ventana vertical, casi el doble". La correcta iluminación es un factor fundamental en cualquier hogar, y como recuerdan otros expertos, la importancia de la luz en una casa es máxima, afectando directamente al bienestar.

TikTok: @jordimartix La fachada desde fuera

Gracias a la luz extra que aporta la ventana cenital, "han podido justificar crear esta terracita tan agradable", que según el arquitecto, "da mucho más carisma a toda la vivienda".

Da mucho más carisma a toda la vivienda"

¿Cuánto cuesta una obra así?

Aunque el proyecto de Tudela es singular, crear una terraza donde antes había ventanas es una reforma cada vez más demandada. Los costes de una intervención de este tipo son muy variables, pudiendo oscilar entre los 2.500 € y más de 10.000 €. El presupuesto final depende de factores como la necesidad de construir la base de la terraza desde cero, que puede costar entre 100 € y 200 € por m², o si ya existe una superficie transitable. También hay que tener en cuenta que, como en cualquier obra, es fundamental seguir unos pasos clave al recibir un piso de obra nueva o tras una reforma.

TikTok: @jordimartix La terraza

Las principales partidas del presupuesto incluyen la apertura de los huecos y la carpintería para convertir las ventanas en puertas balconeras, con un coste de entre 400 € y 1.200 € por unidad. A esto se suman los acabados, la barandilla obligatoria y el proyecto técnico con las licencias municipales, que pueden añadir entre 1.500 € y 3.000 €. La elección de materiales, como carpinterías de PVC de alta eficiencia o aluminios con rotura de puente térmico, y la inclusión de extras como iluminación o toldos, también influyen decisivamente en el precio final.