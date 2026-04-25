Jordi Cruz (47), chef con estrella Michelin: "Para descongelar correctamente los alimentos es recomendable sumergirlos en agua fría y cambiarla cada media hora"

La congelación es un método de conservación fantástico, pero para que los alimentos mantengan intactas sus propiedades, es crucial saber descongelarlos correctamente. El chef Jordi Cruz, galardonado con varias estrellas Michelin, ha compartido los que, según él, son los dos únicos métodos realmente eficaces para hacerlo. El cocinero descarta otras técnicas populares como "meter entre placas de acero" y se centra en dos procesos básicos que garantizan el mejor resultado.

El método más lento pero más seguro

La forma más importante y recomendada por el chef es "hacerlo con tiempo". Este proceso consiste en pasar el alimento del congelador al refrigerador y esperar entre 12 y 24 horas. Según Cruz, esta es la clave para que el producto "se descongele de la forma más lenta posible, de la forma más tranquila, para no perder sus propiedades". Esta técnica es ideal para carnes, pescados y mariscos, ya que evita que se endurezcan o pierdan calidad.

Si no quieres perder propiedades que se endurezcan, siempre o 24 horas antes de la nevera o en agua fría" Jordi Cruz Chef

El truco del agua fría para los más apurados

Para quienes no disponen de tanto tiempo, existe una alternativa más rápida pero igualmente efectiva. El método consiste en sumergir la pieza en agua fría, cambiándola cada media hora. Es fundamental que el alimento esté dentro de una bolsa de vacío o una bolsa ZIP hermética para que no entre en contacto directo con el agua. "El agua transfiere muy rápido la temperatura de la pieza al agua, y se va a equilibrar, y la va a descongelar de forma muy rápida", explica el chef.

Jordi Cruz (47), chef con estrella Michelin

Jordi Cruz destaca que "el agua es un transmisor de la temperatura de lo mejor que hay". Este método es válido para descongelar carnes, mariscos e incluso un guiso ya preparado, siempre que esté correctamente envasado. De esta forma, se acelera el proceso sin degradar las cualidades del producto.

Qué hacer con otros alimentos congelados

No todos los alimentos requieren el mismo cuidado. Las hortalizas y verduras congeladas, por ejemplo, "las podemos meter directamente en el agua de cocer, que no va a pasar nada", asegura Cruz. En el caso del pan, el chef recomienda tenerlo ya cortado en rebanadas para poder llevarlo "directamente a la tostadora".

Otros productos como un caldo, una crema o un fumet también admiten una descongelación más rápida. "Los podemos meter en agua caliente, ahí sí podemos ir más rápido porque no se van a degradar", señala. Sin embargo, insiste en que para los productos más delicados como pescados, carnes y mariscos, las únicas vías seguras son la nevera o el agua fría. "Si no quieres perder propiedades que se endurezcan, siempre o 24 horas antes de la nevera o en agua fría", concluye.