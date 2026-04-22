Javier Zori, periodista de viajes: "Es el país más seguro para viajar en 2026 según el Índice Global de Paz por los bajos índices de inseguridad"

El periodista de viajes Javier Zori ha compartido a través de su cuenta de TikTok, @zoriviajero, el listado de los países más seguros del mundo para viajar en 2026. La clasificación se basa en el Índice de Paz Global (GPI), un reconocido ranking elaborado por el Institute for Economics & Peace (IEP) que se ha convertido en una referencia para los viajeros.

Este índice evalúa a 163 países, donde vive el 99,7% de la población mundial, utilizando 23 indicadores cualitativos y cuantitativos. Según explica Zori, el análisis se centra en tres grandes áreas: los índices de criminalidad y seguridad, la implicación en conflictos nacionales o internacionales y el grado de militarización, que puede ser un síntoma de la apuesta por soluciones violentas.

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Un mundo cada vez menos pacífico

El informe constata un deterioro general de la paz, una tendencia que se ha registrado por decimotercera vez en los últimos 17 años. El inicio de 2026, marcado por la guerra en Oriente Medio, ha elevado la cifra de conflictos activos a 59, la más alta desde el final de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, durante 2025, se contabilizaron 17 países con más de 1.000 muertes a causa de guerras.

Uno de los fenómenos más alarmantes es el creciente involucramiento de países en conflictos fuera de sus fronteras, con 78 estados participando en guerras en territorio extranjero durante 2025. Esta tensión geopolítica ha provocado un incremento en el gasto militar global, revirtiendo casi dos décadas de descensos y consolidando lo que el informe denomina como “la era de la fragmentación del poder global”.

Vision Of Humanity Índice Global de Paz 2025

El propio Índice de Paz Global 2025 ya anticipaba este complejo escenario: “El orden internacional se acerca a un punto de inflexión en el que la creciente fragmentación económica, el rearme acelerado y las múltiples esferas de influencia en competencia están creando las condiciones para el inicio de un conflicto a gran escala y la destrucción económica asociada”.

El 'top 10' de los países más seguros

A pesar del panorama mundial, el ranking destaca a varias naciones por su excepcional nivel de paz. En la parte baja del 'top 10' se encuentran Finlandia (10º), Eslovenia (9º), Dinamarca (8º) y Portugal (7º). Por su parte, Singapur se posiciona en el sexto lugar, consolidándose como el país más seguro de Asia.

Los cinco primeros puestos están ocupados por Suiza (5º) y Austria (4º). Nueva Zelanda alcanza la tercera posición gracias a su “seguridad interna y su diplomacia exterior”. El segundo lugar es para Irlanda, que destaca por su “baja criminalidad y su escasa militarización”.

Por 17º año consecutivo, Islandia lidera la clasificación como el país más pacífico del mundo. Según detalla el periodista, “roza la perfección pacifista gracias a sus mínimos índices de inseguridad, militarización y conflictividad internacional”. El informe corrobora que Islandia tiene una puntuación perfecta en el ámbito de conflictos, al no estar involucrado en ninguno, además de contar con instituciones fuertes y una gran confianza social.

La situación de España y su entorno

En este contexto global, España se sitúa en el puesto 25º, con una calidad de paz considerada “alta”. La principal diferencia respecto a los países líderes es el indicador de militarización. En el entorno europeo, Portugal (7º) es uno de los países más pacíficos, con mejoras en la percepción de criminalidad y estabilidad política, mientras que Francia (74º) es el menos pacífico de la región por su alta militarización e inestabilidad.

El éxito de los países que encabezan la lista se atribuye a la “paz positiva”. Este término define las “actitudes, instituciones y estructuras que crean y sostienen sociedades pacificadas” y, según el informe, está estrechamente relacionado con el crecimiento del PIB y el bienestar social.