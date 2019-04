Isabel II deja de conducir a los 92 años

Cuando llegas a determinada edad, los reflejos disminuyen pero tú prefieres no ser consciente. Más que nada porque quieres seguir conduciendo. Y como pasas todos los test psicotécnicos, tienes donde agarrarte. Pero tus hijos o tus nietos te dicen que dejes ya de conducir. Un conflicto.

No sabemos si es exactamente lo que le ha pasado a la Reina de Inglaterra pero su historia seguro que te suena. Todos sabemos que Isabel II está en plena forma. Tiene 92 años y sigue conservando una memoria privilegiada. La última vez que se la ha visto -durante una visita a Galeria Hauser and Wirth- mostraba un aspecto envidiable. Pero 92 años son 92 años. Y no sabemos si aconsejada por la familiar o por algún responsable de la Casa Real, ha decidido que ya no va a conducir más. Que hasta aquí. Que ya no se va a poner más al frente del volante. Y si lo hace, el coche no saldrá de los terrenos de su propiedad. Dirán que con 92 años pues es la decisión correcta. Pero es que su marido, el Duque de Edimburgo, ha estado conduciendo hasta los 97 años. Y lo decidió dejar tras el accidente que sufrió hace unos meses.

La decisión de la Reina de inglaterra nos ha permitido conocer una curiosidad que, yo al menos, desconocía. Isabel II es la única persona de Reino Unido que está autorizada para conducir sin carnet.