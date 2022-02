El impactante momento en el que un águila se mete en un vehículo: así reacciona el conductor

Cuando uno va en coche sabe que puede sucederle cualquier cosa. Una avería en mitad de una carretera desértica, un pinchazo en el momento más inoportuno... Pero la historia de Renante Balbuena es tan espectacular que, si no existiera el vídeo que él mismo ha compartido, no la creeríamos. Lo lógico es que si estás con la ventanilla bajada del coche se pueda colar una mosca, una avispa... pero lo que le sucedió a él fue algo fuera de lo normal. El chico estaba dentro de su coche grabando su primer vídeo para Youtube y acabó siendo viral, casi sin pretenderlo, porque se coló un invitado inesperado en el plano.

Renante llevaba una cámara GoPro instalada en el coche y estaba grabando todo su viaje cuando, de repente, un águila se cuela por la ventanilla del copiloto sin que él pueda hacer nada. El joven, como se ve en las imágenes, se queda quieto durante unos segundos "estuve en estado de shock, pero sabía que no me haría daño", ha asegurado. Sin embargo, se quedó pensando por qué había decidido meterse en su coche y descubrió que tenía una herida y sangre en una de sus alas.

Renante se queda perplejo pero toma una sabia decisión: llamar a un familiar que es veterinario y que sabría qué hacer con el águila. Lo llevó a la consulta y éste curó su herida y lo alimentó, además de darle un medicamento para evitar una posible infección. Asegura que una de las mejores decisiones que tomó fue no acariciarlo, ya que eso podría haberle supuesto una alta dosis de estrés y que el águila no comiese, por asustarse. Así que después de pasar cuatro días en la clínica, alimentándose y siendo vigilado por el veterinario, por fin pudieron liberarla, totalmente recuperada de su herida. ¡El vídeo es impactante y no te lo puedes perder!