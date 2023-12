Irse de viaje es emocionante y a la vez es todo un reto. A todos nos gusta salir de nuestra zona de confort, pasar unos días fuera de casa, desconectar de nuestro día a día y, simplemente, reconectar con nuestros mismos. Seamos sinceros, viajar es un placer para todos.

Ahora bien, lo que sí es innegable es que hacerlo supone crear un puzzle desde cero. Hay que elegir un destino, lugares que visitar, transporte, itinerario, hay que saber dónde comer y lo último, pero no lo menos importante, saber dónde alojarnos.

Y es que este último factor es determinante a la hora de viajar, porque lo cierto es que nadie quiere dejar su casa para alojarse en un lugar incómodo, sucio, mal comunicado o simplemente que sea un sitio en el que ni siquiera estamos cómodos. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta el precio, más si queremos viajar de forma asequible.





Esto es lo que le ocurrió a este grupo de españoles. Lo hemos podido conocer a través de TikTok, donde una de las protagonistas, bajo el nombre de @faniii_24 en esta red social, publicó la sorpresa que se llevaron al ver las vistas que tenían desde su habitación de hotel en París.

Por 17 euros la noche

Como ya venimos contando, una de las protagonistas de la historia publicó un vídeo en el que mostraban las vistas desde su habitación de hotel. "Sube la persiana", dice el joven que graba el vídeo, a la par que sus compañeras miran a desde la ventana. "17 euros la noche", asegura él.





Las vistas, desde luego, no son las que cualquiera espera ver desde una habitación de hotel. Se trata del HotelF1 París Porte de Châtillon y desde ahí puede verse una enorme explanada con cientos de lápidas.

En pocas palabras, estaban junto a un enorme cementerio, pero la sensación que da es que están incluso dentro. Ellos, sin embargo, se lo tomaron con humor y no pudieron evitar echarse al reír al ver el escenario con el que tendrían que levantarse los próximos días de su viaje en la capital francesa.





La protagonista del vídeo, en TVE

Tanto ha sido la repercusión del vídeo de esta joven de Málaga que hace unos días concedió una entrevista en el programa de TVE, 'Mañaneros', presentado por Jaime Cantizano. Estefanía aseguró que la reacción al ver las vistas fue la que se ve tal cual en el vídeo: "Estábamos grabando para enseñárselo a nuestros padres. Yo no podía parar de reírme", aseguró la joven.

Contó que les costaba 17 euros la noche, pero no pensó que aquel precio pudiera conllevar estar junto a un Campo Santo: "Normalmente soy yo la que organiza los viajes y siempre encuentro chollazos. Pensé que era un chollazo", dijo.





La malagueña contó que no podía verse (ni tampoco saberse) que el hotel estaba frente a un cementerio: "No se veía cuando llegabas porque había paredes y el hotel es supermoderno". Además, aseguró que no buscaron el nombre del cementerio porque no querían "más información".

Pese a todo, aseguró que la primera noche fue tranquila: "Nosotros llegábamos, mirábamos y decíamos: "Buenas noches, vecinos". Nos lo tomamos con total humor, no teníamos problemas de que nadie nos viera", aseguraba.

Además, dijo que "volvería mil millones de veces" y abogaría por ir a ese mismo hotel: "Con lo carísimo que es París, yo le doy un 10".

"Encuentras ofertas de muerte, está claro", bromeó Jaime Cantizano.