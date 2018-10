Gastronomika celebra 20 años reivindicando la "revolución" española

El congreso San Sebastián Gastronomika cumple en esta edición, que comenzará oficialmente el próximo lunes, 20 años de trayectoria, un momento elegido para volver la mirada hacia adentro y reivindicar a los artífices de la "revolución" culinaria española.

En esta ocasión, a diferencia de anteriores ediciones, el protagonismo no recaerá en la gastronomía de otro país, sino que el centro de atención serán aquellos cocineros españoles que "tanto han hecho" para situar a España como referente de la "cocina de vanguardia".

Así lo ha explicado hoy, en un acto celebrado en el Basque Culinary Center de San Sebastián, la directora del congreso Roser Torras, quien ha detallado los principales hitos de esta vigésima edición, que homenajeará a toda una generación y en concreto, a su gran patriarca, el chef donostiarra Juan Mari Arzak.

"Se trata de hacernos elogios a nosotros mismos, que alguna vez tenemos que hacerlo", ha explicado Torras en alusión a cocineros como Arzak, Pedro Subijana, Martín Berasategui, Hilario Arbelaitz, Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa, Josean Alija, Joan Roca, Carme Ruscalleda, Quique Dacosta, Ángel León, Diego Guerrero y Ramón Freixa, que estarán presentes entre el 8 y el 10 de octubre en San Sebastián.

Arzak personalizará el talento que llevó a los pioneros a evolucionar la cocina tradicional hacia la vanguardia y posibilitar la explosión culinaria posterior, motivo por el que recibirá un homenaje en la jornada inaugural del congreso.

También acudirá José Andrés, el célebre cocinero español afincado en Estados Unidos, quien será el encargado de recoger el premio de Periodismo Gastronómico "Pau Albornà i Torras" al fallecido divulgador neoyorquino Anthony Bourdain.

José Andrés no se limitará a recoger este premio concedido "in memoriam" a Bourdain, sino que también protagonizará una ponencia, el martes 9, en la que expondrá "los modelos de todos sus negocios", incluido un proyecto que tiene junto con Ferrán y Albert Adriá en Nueva York.

"Hace muchos años que José Andrés no da una ponencia en un congreso en España", ha destacado Torras.

Además de agasajar a los padres de la vanguardia, San Sebastián Gastronomika no se olvidará de las nuevas generaciones de chefs que mantienen este legado, por lo que contará con la presencia de cocineros como Nacho Manzano (Casa Marcial, Arriondas), Pedro y Marcos Morán (Casa Gerardo, Prendes), Juan Carlos y Jonathan Padrón (Rincón de Juan Carlos, Tenerife), Pablo González (Cabaña Buenavista, Murcia), Víctor Martín (Trigo, Valladolid), Anau Bosch (Can Bosch, Cambrils), Óscar García (Baluarte, Soria), Oliver Peña (Enigma, Barcelona), Fernando Argasar (As Garzas, Malpica de Bergantiños) y Yolanda León y Juanjo Pérez (Cocinandos, León).

Una de las novedades consiste en el fomento de las ponencias grupales, ocho sesiones en las que "se habla y se cocina" y que reunirán en total 22 estrellas Michelin en el escenario del auditorio Kursaal, sede del congreso.

Al reducirse la presencia extranjera debido a que este año no hay país invitado, San Sebastián Gastronomika podrá contar, por primera vez, con chefs llegados de todas las comunidades autónomas de España.

Aunque esta 20 edición se centra en la cocina vasca, también contará con presencia de chefs extranjeros como Chele González (Filipinas), Rodolfo Guzmán (Chile) y Germán Martitegui (Argentina), quienes reflexionarán sobre la gastronomía sostenible, una de las tendencias en las que el congreso donostiarra desea situar el foco.

El peruano Virgilio Martínez, el uruguayo Matías Perdomo, el francés Paul Pairet y el japonés Yoshihiro Narisawa pasarán por el Kursaal para ofrecer una panorámica de la evolución de la gastronomía mundial.

Otra de las sesiones destacadas por Torras será un "choque de periodistas y chefs" para hablar de "revolución gastronómica", que se celebrará el martes por la tarde y que reunirá a los críticos José Carlos Capel, Rafael García Santos y Benjamín Lana con los cocineros Quique Dacosta y Joan Roca.

Los organizadores esperan una buena respuesta del público y del sector, por encima de los datos obtenidos en 2017, de manera que pasarán por el congreso más de 13.000 visitantes, más de 1.500 congresistas de 40 nacionalidades, 225 chefs y ponentes, 425 periodistas acreditados y 170 expositores, según las estimaciones que manejan a día de hoy.