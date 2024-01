Se gasta 200 euros en la habitación de un hotel y no puede creer lo que encuentra nada más entrar

Sí, lo sabemos, se acaban de pasar las vacaciones de Navidad y todavía nos quedan unas semanas para disfrutar de las de Semana Santa, por lo que seguro que te encuentras pensando en algún viaje que hacer próximamente. Y si eres de los que viaja de forma más o menos cómoda, seguro que cada vez que trasnochas en algún lugar, lo haces en un buen hotel.

Claro, que eso tiene la parte de que, depende de la temporada, te puede costar bastante dinero. Y es lo que le ha pasado a Eddie Hall, un joven de Reino Unido que además es youtuber, y que ha contado la terrible experiencia que tuvo en un hotel. Y es que pagó por una habitación, por noche, 200 euros para que al final se convirtiera en la peor experiencia.

No es casualidad, en cualquier modo, porque este hotel de Londres presume de ser todo lo contrario a un establecimiento de buen trato. De hecho, buscan brindar una experiencia "en la peor estancia". Tanto es así, que después de pagar ese dineral y llegar al hotel, encontró algo que no se esperaba para nada.

Y es que en su habitación había dos empleados del hotel acostados en su cama, viendo la televisión y usando todas las estancias por las que había pagado, con lo poco higiénico que es eso. Además, como contaba, fue "abusado verbalmente" con insultos por parte del personal. Desde luego, no tiene pinta de que valga el dinero que ha costado.

Por qué los hoteles no pierden dinero con el buffet libre

En los últimos años, se han popularizado ciertos restaurantes que ofrecen comida ilimitada por un precio cerrado. Esta modalidad la puedes encontrar en distintos establecimientos, pero sobre todo es habitual en locales de comida japonesa, conocidos por sus platos de sushi. Otro punto donde triunfa el buffet es en los desayunos de hotel. Para muchos, es imprescindible contar con un buen desayuno cuando se van de vacaciones, aunque este encarezca el precio de la estancia.

"Un estudio concluye que en un buffet el hotel siempre gana dinero porque nos atiborramos con los primeros platos y los más caros están al final del recorrido", contó Carlos Herrera en la sección 'Los de Bilbao', capitaneada por Jon Uriarte. Así ha sido demostrado en varios hoteles de Las Vegas, al estudiar el comportamiento de los clientes cuando acuden a un servicio de este tipo, y es que "nos cegamos al llegar" y al final no consumimos los platos que se encuentran más adelante, que suelen ser más caros.

Cuando vamos a un buffet libre, comemos más por los ojos que por el hambre que tengamos y eso hace que vayamos cogiendo un poco de un montón de platos distintos. Cuando terminamos, vamos a por una nueva ronda y así sucesivamente. Sin embargo, como lo más caro suele estar al final del recorrido, es lo que cogemos lo último, cuando ya casi no tenemos hambre.

Un hombre llama a la radio para contar la que ha liado en la habitación de un hotel

Pablo ha llamado a la radio para contar una anécdota que le ocurrió nada más casarse. Hace ya algunos años. "Me casé en el 69 y me fui a Positano, un pueblecito precioso al lado de Nápoles", un pequeño pueblo por el que "no pasan los coches, está al borde de la playa. Es un sitio muy romántico", ha querido destacar sobre su viaje.

En concreto, Pablo ha contado, tal y como se puede escuchar en el audio anterior que en aquel viaje se hospedó "en el Palazzo Murat, me acuerdo del nombre, que era un antiguo palacio del XVIII". Tras relatar algunas de las bondades de su residencia temporal nada más casarse, ha querido entrar en materia y explicar qué es lo que ocurrió en su habitación y por lo que le llegaron a cobrar:





"Total, que llego a la habitación, me pongo a hacer el pino en la cama, me caigo y rompo una lamparita de mi mesita de noche del siglo XVIII hecha con cristal de Murano y toda de piedrecitas de colores. Caput la mesita de noche", apunta un Pablo que ha dejado boquiabiertos a Alberto Herrera y el resto de colaboradores del programa que en ese momento le estaban escuchando con atención.