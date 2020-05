El garrafal error de Eva González que le ha obligado a borrar una de sus fotos en Instagram

El 51% de los españoles pasó este lunes a la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno. En dicha fase se permite visitar a familiares y amigos en sus casas hasta un máximo de diez personas pero siempre manteniendo la distancia de seguridad de dos metros y respetando las normas de higiene relativa a lavado de manos.

Sin embargo, para muchas personas es inevitable no abrazar y besar a esos seres queridos a los que no ven desde hace dos meses. Es probablemente lo que le ha pasado a Eva González. La famosa presentadora se ha podido reencontrar después de casi 60 días con su madre. Un reencuentro que lo ha descrito como: “LA FELICIDAD”. En la fotografía en blanco y negro, Eva aparece abrazando a su querida madre, está con mascarilla de protección.

Pero esta bonita estampa se ha visto nublada por las numerosas críticas que recibido la moldeo por no respetar las distancias de seguridad que recomienda el Gobierno en estos reencuentro o reuniones familiares. Un gesto que sus seguidores no han perdonado con comentarios de indignación.

Las críticas ante este polémico reencuentro

Estos han sido algunos de los comentarios que hemos podido ver en la fotografía: “No has escuchado a las autoridades decir que aún no se puede abrazar ni besar a los no convivientes?”. “Hay que mantener la distancia de seguridad cuando se visita a familiares y amigos.” Otros incluso iban más allá y consideraban de irresponsable su actitud: “La gente es imbécil. ¡MADRE Mía QUE INSENSATA!!!!!!! HAN DICHO MILES DE VECES QUE SE PUEDE VISITAR MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD”.

O hacían alusión al grupo de riesgo al que pertenece su madre: “Donde está la distancia social??? Con grupo de riesgo además.... como todos hagamos así volvemos a expandir la pandemia un momento precioso sin duda, pero....y la distancia de seguridad dónde está ? dijeron que podíamos ver a nuestros familiares pero con 2 metros de separación, sin abrazos, sin besos y ambas con mascarillas, así nos va”.

Y es que se aconseja siempre mantener la distancia social cuando vayamos a visitar a otros familiares y más cuando no convivimos en la misma casa. A esto también se le añade que su madre es una persona de riesgo. Pero también podríamos entender que la emoción de estar separada estos días puede provocar este tipo de momentos. Eso sí, en la fotografía se aprecia como su madre esta protegida completamente.

Estas críticas se unen a las últimas duras semanas que han tenido que vivir tanto Cayetano Rivera como Eva González. El torero ha manifestado públicamente el deseo de ayudar al sector taurino ante esta crisis. Un reclamo por el que ha recibido numerosas amenazas: "Deberías estar muerto" y su familia: "Tómatelo como una amenaza a ti y a tu familia" o "Ten cuidado, a ver si el día de mañana vas a ver sufrir a algunas personas de tu familia".

Unos comentarios que compartía en sus redes sociales pero que la propia red decidía eliminar. Algo que también compartía indignado el torero: "Instagram borra mi post en el que doy a conocer los insultos y amenazas que recibimos mi familia y yo porque considera que soy YO el que incita al odio. ¿Dónde están los parámetros morales y éticos que rigen esta red social?", argumentaba Cayetano Rivera.

"En cualquier caso, quiero dar las gracias por los miles de comentarios de ánimo y apoyo que había recibido", comentaba. El torero ha explicado que aun así, va a tomar medidas legales: "Es hora de que la vía legal siga su curso".

Unas duras semanas las que están viviendo Eva González y Cayetano Rivera ante las críticas y con las que está intentando no hacer frente apoyándose en sus seres más queridos.