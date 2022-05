El futuro de la gastronomía se descubre en Bilbao en junio con lista 50 Next

Bilbao acogerá el 24 de junio la presentación de la segunda edición de 50 Next, un listado que descubre a los jóvenes que dan forma al futuro de la gastronomía, gala que se arropará con unas jornadas en las que participarán desde los seleccionados en 2021 a los cocineros que se han sido reconocidos como los mejores del mundo.

La organización de The Worlds 50 Best Restaurants y The Worlds 50 Best Bars -que reconocen a los mejores restaurantes y bares del mundo, respectivamente- ha anunciado este jueves que 50 Next se presentará el 24 de junio en el Palacio Euskalduna, en colaboración con la región de Bizkaia y el Gobierno Vasco, precedida por una serie de ponencias y paneles de discusión en los que participarán algunos de los mejores cocineros del mundo.

Son representantes de 'Best of the Best', aquellos que han encabezado el listado anual de The World's 50 Best Restaurants, como el español Joan Roca (El Celler de Can Roca) o el argentino afincado en Francia Mauro Colagreco (Mirazur), a los que se unirán algunos de los jóvenes seleccionados como el futuro de la gastronomía mundial.

Los integrantes de 50 Next 2022 han sido elegidos a través de "una sólida investigación y análisis" por parte de 50 Best y la Universidad de Ciencias Gastronómicas Basque Culinary Center (San Sebastián), y representan "una selección global y diversa de mentes jóvenes y brillantes que han convertido sus ideas en realidad", indica la organización en su comunicado.

Este listado, que tiene como objetivo "inspirar, empoderar y conectar a los jóvenes que realmente están superando límites y abordando los desafíos desde nuevas perspectivas en todo el ecosistema de alimentos y bebidas", destacará en su segunda edición a quienes están construyendo la gastronomía del futuro "ya sea desde la ciencia, la elaboración del vino, la agricultura o la tecnología".

Integrado por personas de 35 años o menos -aunque se abre a quienes pasen de esa edad pero recientemente iniciaron su carrera en el sector-, 50 Next busca "presentar al mundo una nueva generación de talento que realmente está marcando la diferencia".

La primera edición, presentada en abril de 2021, incluyó al experto en fermentación canadiense y excocinero de Noma (Copenague) David Zilber en la categoría Hospitality Pioneers, al agricultor australiano indígena Josh Gilbert en la categoría de Empowering Educators y al defensor jamaiquino del cambio climático y el empoderamiento de las mujeres Jhannel Tomlinson en la categoría de Trailblazing Activists.

En la de este año habrá otro medio centenar de talentos globales, "desde podcasters hasta activistas de la diversidad", organizados en siete categorías: productores, disruptores tecnológicos, educadores, creativos emprendedores, innovadores de la ciencia, pioneros de la hospitalidad y activistas.

El director de Contenido de 50 Best, William Drew, ha destacado el "éxito" de la primera edición de 50 Next y la alegría que supone, después de la pandemia, "organizar el primer evento en vivo" de este listado en junio en Bilbao para "celebrar la próxima generación y su talento, pasión e impulso para crear un futuro mejor".

Como director de Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, subraya que la gastronomía "se presenta como la respuesta a los distintos retos a los que se enfrenta la sociedad" y que este listado apuesta por "el talento de personas que destacan por la calidad y el carácter innovador de su trabajo", con integrantes que "serán agentes activos de transformación, cambio e impacto, y que definirán la visión contemporánea de la gastronomía".

Que esta evento "volverá a situar a Euskadi en el centro del panorama gastronómico internacional" es lo que aprecia el viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, Bittor Oroz, mientras que Ainara Basurko, consejera de Promoción Económica del Gobierno de Bizkaia, ha señalado que "será un gran impulso para la reactivación, el desarrollo económico, la atracción de talento y la promoción de la marca Bilbao-Bizkaia en el exterior".