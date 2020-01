La foto de una foca que se ha viralizado por su 'inquietante' aspecto humano

David East es un usuario de Twitter que colgó una foto inquietante para muchos; en ella se podía ver el momento que inmortalizó a una foca saliendo del agua mientras miraba hacia arriba. Ahora esta imagen se ha hecho viral por su peculiar aspecto y por tener cierto parecido con un rostro humano. Ha sido incluso bautizada como 'la foca criticona' debido a que está mirando hacia arriba, algo muy raro en las fotos que habíamos visto antes de estos animales.

Sin embargo, la realidad es que fue retocada con programas de edición para que se trasluciese esta sentación de enfado o decepción que puede verse. Aún así, muchísimos usuarios han reaccionado a esta fotografía tan divertida que acumula más de 100.000 retuits y que ha causado una importante sensación entre los tutieros.

obsessed with this picture of a seal looking up pic.twitter.com/nv7AdLWuil — David East (@davideastUK) January 11, 2020

if you liked this apparently photoshopped picture of a seal that I found somewhere, you’ll love the play I wrote that has nothing whatsoever to do with seals (barring possible future redrafts)#LostLaowais runs 4-9 Feb @VAULTFestival. tickets here: https://t.co/sekR9Njgxr pic.twitter.com/GE5d22AgYN — David East (@davideastUK) January 12, 2020

“Think I saw you at the show last night, to afraid to say hey.” pic.twitter.com/Rdogjpb5kW — Corky Bucek Fan Account�� (@tony_bottini) January 12, 2020

Was upset to learn it had been digitally altered pic.twitter.com/THEnCHJFa1 — ham saladyce (@SirSandGoblin) January 11, 2020