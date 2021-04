Fiscal aboga por rebajar a 15 minutos la llegada de emergencias al accidente

El fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha considerado este lunes necesario rebajar el tiempo de llegada de los servicios de emergencia al accidente de tráfico de 25 minutos de media a 15, como pide la Unión Europea, lo que reduciría en un tercio las muertes por este tipo de siniestros.

Un reto que ha lanzado en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, donde ha comparecido este lunes para dar cuenta de su trabajo al frente de la Fiscalía, que dirige desde hace casi catorce años.

Durante su intervención, Vargas ha querido expresar su apoyo a las víctimas de accidentes de tráfico, que representan la cifra más alta de víctimas por infracciones penales y, sin embargo, "pasan desapercibidas". "Son invisibles en la realidad diaria", ha apostillado.

Y ha ofrecido una explicación a ello. Según su opinión, "no hay suficiente conciencia vial, no se ve tanto el delito, no acaba de haber un suficiente reproche moral a estos comportamientos" en la carretera, y eso que ahora las penas son mas elevadas, cono hasta 9 años de cárcel si los fallecidos en el siniestro son cinco o más.

Vargas ha querido hacer autocrítica y ha incluido a la Fiscalía entre el resto de instituciones que deberían atender más a ese colectivo.

Tras asegurar que la ley de Tráfico ha quedado "obsoleta", el fiscal ha pedido que en la nueva normativa que se debatirá en el Congreso se incluya a los colectivos más vulnerables -peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de patinetes-, ya que en la legislación actual apenas hay referencias.

En este sentido, se ha mostrado partidario de "sistematizar" en esa legislación estatal las normas sobre esos colectivos para que sirvan a los ayuntamientos a la hora de aprobar sus ordenanzas municipales.

Se trata, en suma, de homogenizar la normativa sobre el uso del casco, carné, seguros, etc., por parte de esos usuarios vulnerables para ofrecer una seguridad jurídica a los municipios, que tienen que someterse a la legislación estatal.

También ha comparecido en la comisión Alfonso Gil Invernón, responsable de los remas de seguridad vial y movilidad urbana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), quien ha mostrado su preocupación por el hecho de que el 64 por ciento de las víctimas mortales en accidentes se produzcan en las vías urbanas.

Por eso, ha considerado que los municipios tienen un problema que, a su juicio, puede empezar a paliarse con la entrada en vigor, el 11 de mayo, de las calles 30.

"Cuando hacemos apuestas por el calmado del tráfico, baja la siniestralidad, hay menos humos y, por tanto, menos gases de efecto invernadero, y menos ruidos. Cuando pasa esto, los ciudadanos viven más y mejor", ha resaltado.

Gil ha asegurado que si se calma el tráfico con ciudades más vivibles, éstas serán más competitivas y no perderán capacidad económica. Por el contrario, las calles a 30 km/h demuestran que "florece más el comercio de proximidad".