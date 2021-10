"FIFA 22" irrumpe como el videojuego más exitoso del mes de septiembre

"FIFA 22" ha irrumpido con fuerza en el mercado del videojuego este mes de septiembre, ya que su versión para PS4 ha sido la más vendida en España y las correspondientes a PS5 y Switch han sido tercera y cuarta en el ranquin, respectivamente, superadas solo por "Grand Theft Auto V" para PS4, que ocupa la segunda posición.

El "top 5" de los juegos más exitosos del pasado mes lo completa "Minecraft" para Nintendo Switch, que baja cuatro puestos después de ser el más vendido de agosto, según la lista publicada este martes por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) de acuerdo con los datos de Games Sales Data, el panel de referencia a nivel europeo en el mercado de videojuegos.

Pero la gran irrupción ha sido, sin duda, el simulador de fútbol de Electronic Arts, pues, además de triunfar en sus versiones para PS4, PS5 y Nintendo Switch, el "FIFA 22" encabeza también las listas de otros dispositivos como XBOX Series, XBOX One y PC.

Por plataformas, en PlayStation 5 (PS5), los títulos más vendidos de septiembre han sido, por este orden, "FIFA 22", "NBA 2K22", "Tales of Arise", "Ratched & Clank: Rift Apart" y "Spider-Man: Miles Morales".

En PS4, "FIFA 22" se posiciona en primer lugar por delante de "Grand Theft Auto V", "NBA 2K22", "F1 2021" y "Minecraft"; mientras que en su antecesora, la PS3, los mayores éxitos de ventas de septiembre han sido: "SBK-09: Superbike World Championship", "Nier", "Sonic Generations", "Sega Mega Drive Ultimate Collection" y "Metal Gear Solid: The Legacy Collection".

En XBOX Series, "FIFA 22" se ha instalado también en el número uno de los más vendidos en España para esta plataforma de última generación de Microsoft, seguido de "Tales of Arise", "Assassin's Creed Valhalla", "NBA 2K22" y "Life is Strange: True Colors".

En XBOX One han sido "FIFA 22", "Grand Theft Auto V", "FIFA 20", "NBA 2k22" y "Marvel's Avenger"; y en XBOX 360 el "top 5" lo conforman "SBK-09: Superbike World Championship", "Sonic Unleashed", "Red Dead Redemption", "Sega Mega Drive Ultimate Collection" y "Brink".

En Nintendo Switch los mayores éxitos de ventas han sido "FIFA 22", "Minecraft: Nintendo Switch Edition", "Animal Crossing: New Horizons", "Mario Kart 8 Deluxe" y "WarioWare: Get It Together", al tiempo que para la 3DS han sido "Animal Crossing: New Leaf-Welcome Amiibo", "Super Mario 3D Land", "Luigi's Mansion", "Yo-Kai Watch 2: Psychic Specter" y "The Legend of Zelda: A Link Between Worlds".

Finalmente, en la lista de videojuegos más demandados para PC están "FIFA 22", "The Sims 4", "Call of Duty: Black Ops (I, II y III)".