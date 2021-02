Fabiola rompe su silencio sobre el supuesto hijo secreto de Bertín: "Solo puedo decir..."

Fabiola Martínez ha comenzado una nueva vida tras su ruptura con Bertín Osborne. La venezolana se ha matriculado en un máster de doble titulación de Administración y Dirección de Empresas. Además, este máster lo combinará con otro de Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística que también le será extremadamente útil en su vida profesional. En redes sociales, Fabiola ha dejado de usar el apellido "Osborne" que lucía en su nick de Instagram y ahora vuelve a ser "Martínez". Con este gesto simbólico, Fabiola ha decidido romper con su pasado unido a Bertín y emprender un nuevo camino sola.

Las revistas del corazón captaron a la venezolana con un grupo de amigas llevando bajo el brazo al pequeño Drako, el cachorro que ha regalado a su hijo Kike. A la salida de la terraza en la que se encontraba, fue preguntada por Bertín Osborne y, tal como señala la revista "Hola" este martes, ella solo tuvo buenas palabras hacia él: “Solo puedo decir que es maravilloso como padre, como pareja, el tiempo que hemos estado, y como persona, porque la verdad es que es una persona estupenda”.

Fabiola tampoco tuvo reparos en contestar a uno de los rumores que en las últimas semanas se han filtrado para justificar la inesperada ruptura de la pareja. Hablamos del supuesto hijo secreto que el cantante y presentador tendría escondido y que habría desencadenado la separación. Fabiola ha sido tajante a la hora de hablar sobre este tema: “No tengo nada que decir porque no tengo ni idea de nada”.

LA RÉPLICA DE BERTÍN OSBORNE

Bertín también negó hace dos semanas que tuviera un hijo secreto. "Los bulos hay que tomárselos como lo que son. Si la pobre chavala ha salido en televisión a decir que todo es mentira... ¿Te crees que si hubiese tenido algún lío no se hubiese sabido?", dijo.

Bertín siempre se ha jactado de haber sido un mujeriego, lo que ha provocado todo tipo de especulaciones. Pero aunque el tema de la existencia de un posible hijo no reconocido de Bertín Osborne siempre ha coleado, él siempre se lo ha tomado a guasa. Hace un año y medio, el presentador fue preguntado por Toñi Moreno en un programa de televisión acerca de esa probable paternidad secreta.

"He tenido seis y ahora tengo cinco reconocidos", dijo por entonces el cantante. Ese sexto niño fue el hijo que perdió con su primera mujer y que murió en sus brazos. "Siempre me he preguntado, ¿cómo no me ha salido un hijo secreto? Me encantaría que pasara, ¿tú sabes lo bien que me lo iba a pasar? Yo sería el primero que iba corriendo a hacerme las pruebas. No sería como Julio Iglesias...", añadió el cantante entre risas.

