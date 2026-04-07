Expertos en Feng Shui coinciden: "El mejor sitio para colocar la cama es con visión lateral de la entrada, así el cuerpo siente seguridad sin estar expuesto"

El dormitorio es la estancia de la casa donde más se debería vigilar la distribución del mobiliario, los colores o las texturas. La filosofía oriental del Feng Shui presta especial atención a esta habitación, ya que es el lugar destinado al descanso y la reposición de energías. Sin embargo, la mayoría de los hogares en España cometen un error fundamental: orientar la cama hacia la puerta. Tal como explican en Arquitectura y Diseño, esta costumbre, lejos de ser beneficiosa, puede afectar negativamente a nuestro bienestar. Para entender cómo distribuir el dormitorio correctamente, la arquitecta Adamira Herrero, especializada en diseño emocional, neuroarquitectura y Feng Shui aplicado, ofrece las claves.

El error de la "posición del ataúd"

Según la experta, el 68 % de las camas están orientadas directamente hacia la puerta, una de las disposiciones menos recomendables para el Feng Shui. "Para el Feng Shui, la puerta es la entrada del Qi, la energía vital que nutre el espacio. Si la cama está alineada con ella, la energía impacta directamente en el cuerpo", afirma Herrero. Esta disposición genera una sensación de exposición e inseguridad que, aunque no se perciba de forma consciente, impide un descanso reparador. De hecho, esta postura se conoce como "la posición del ataúd", ya que era la que se utilizaba tradicionalmente en los ritos funerarios.

Luvitum Salón- dormitorio

Más allá del simbolismo, el cuerpo percibe esta orientación como una falta de refugio y control. Al dormir, el ser humano necesita sentirse seguro y protegido, pero si la puerta está justo en frente, el subconsciente permanece en un constante estado de alerta. Este fenómeno, según la arquitecta, puede tener efectos acumulativos como cansancio crónico, irritabilidad o dificultad para concentrarse.

El mejor sitio para colocar la cama es apoyada en una pared y con visión lateral de la entrada, así el cuerpo siente seguridad" Adamira Herrero Experta en Feng Shui

La 'posición de mando': la solución

Tanto el Feng Shui clásico como la neuroarquitectura consideran el dormitorio un "espacio Yin", es decir, un lugar que debe ser silencioso, contenido, suave y estable. Para lograrlo, la experta recomienda adoptar la llamada "posición de mando o control". La disposición ideal consiste en colocar la cama con "un cabecero sólido apoyado en una pared, sin ventanas ni puertas detrás, y con visión lateral de la entrada". De esta forma, "el cuerpo siente seguridad y vigilancia sin estar expuesto".

Si la distribución del dormitorio impide mover la cama, existen soluciones sencillas para mitigar el impacto energético. Se puede colocar un biombo, una planta, una consola baja o un tejido a los pies de la cama para que actúe como filtro. Si la cama queda entre una puerta y una ventana, lo que genera una corriente de Qi, se aconseja cerrar la puerta por la noche y utilizar cortinas pesadas para contener la energía. Investigaciones recientes confirman que factores como la orientación, el color y los materiales influyen en los ritmos circadianos y el estado de ánimo.

Además, otra experta en Feng Shui, la estilista Carlota Cebrián, contaba en otra entrevista que un error común es colocar la cama frente a una puerta o debajo de la ventana. Y es que, en el caso de encontrarse en esa posición, puede provocar inquietud y vulnerabilidad.

Pequeños gestos, grandes cambios

Aplicar los principios del Feng Shui no siempre requiere grandes reformas. "No se trata de mover tabiques, sino de mover la energía", aclara Herrero. Gestos tan simples como girar la cama, cubrir un espejo, añadir una cortina o pintar una pared con un tono más acogedor pueden transformar por completo la atmósfera de la estancia. Incluso una alfombra suave a los pies de la cama puede aportar una mayor sensación de arraigo.

Para un ajuste más preciso, se pueden emplear las orientaciones favorables según el número Kua personal, un cálculo que determina las direcciones más beneficiosas para cada individuo. En última instancia, lo más importante es que el dormitorio sea un reflejo de la energía de quien lo habita. "El dormitorio no debe ser neutro, debe hablar de ti", concluye la arquitecta. La clave es sentir que ese espacio personal "te acoge, te arropa, te protege".