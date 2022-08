Un experto advierte sobre lo que puede ocurrirte con tu pasaporte y que puede dejarte en tierra

El pasaporte es un documento fundamental para viajar en verano ya que permite identificarte en todos los países que existen en el mundo. Se trata de un documento que se compone de un código que está compuesto por letras y números. En total son nueve caracteres que empiezan por tres letras, un dígito de control y seis números.

La última remesa de pasaportes emitidos en nuestro país llevan a confusión. En concreto, por los tres primeros dígitos. Los documentos en cuestión corresponden al cifrado inicial PAO y, por el tipo de letra que se emplea en el pasaporte, resulta muy fácil equivocarse entre los números cero y las letras 'oes'. Esta posible equivocación está dejando sin vacaciones a unos cuantos, por errores a la hora de comprar billetes de avión o rellenar formularios de ingreso a ciertos países.









En Twitter, un divulgador de diseño y fotógrafo ha explicado lo que le sucedió. No pudo viajar a Estados Unidos por esta confusión causada por una nueva tipografía de su pasaporte nuevo. "Si has renovado recientemente tu pasaporte, esto te interesa. Las últimas remesas de pasaporte en España empiezan por PAO, pero la tipografía está llevando a la confusión, ya que parece que sea PA0. Mucho cuidado, sobre todo si viajas a Estados Unidos".

Varios tuiteros se han dado cuenta de que sufren el mismo problema e incluso bromean con ello. "Eso pasa por no usar Comic Sans", "Ojo con esto, que os puede arruinar el viaje, afortunadamente a mí me pasó algo parecido pero en el control de inmigración del destino (EEUU) y me dejaron pasar con un 'que sea la última vez'", "de cómo un fallo (tonto) de diseño te puede impedir la entrada en un país y fastidiarte un viaje", son algunos de los muchísimos mensajes que han comentado este tuit que pone en aviso a todos los que viajen.

Consejos y recomendaciones para prevenir robos durante las vacaciones

Con la llegada de las vacaciones, los viajes, también te interesa leer estas recomendaciones y consejos para prevenir robos en esta época estival. La prevención es la clave para evitar algún mal momento o alguna desgracia, es por ello que la Policía Nacional recuerda el ser prudentes a la hora de comentar a nuestros amigos y familiares que se saldrá de la ciudad, pues nunca se sabe quién te puede estar escuchando. Además, se aconseja que en los días previos a salir se esté muy atento a posibles indicios o marcas en las puertas y ventanas de las viviendas, pues es la forma con la que los ladrones pueden saber si los domicilios están o estarán deshabitados temporalmente.









Por último, aunque parezca algo obvio, el cerrar correctamente todas las puertas y ventanas ayuda cuando salgamos de la vivienda. Es indispensable que se giren todas las vueltas a la llave, pues así se evitará el método del resbalón –introducir una pieza plástica entre el marco de la puerta y el resbalón de la cerradura-. Así, con estos trucos seguro que podrás prevenir algún que otro susto y disfrutar de tu descanso como te mereces.