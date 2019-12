Eva González afronta la tormenta mediática luciendo su mejor sonrisa

Sin duda alguna no están siendo buenos momentos más Eva González y Cayetano Rivera. El torero se ha reencontrado con su familia en mitad de la tormenta mediática en la que se ha visto inmerso.

Como ya avisó en sus redes sociales, el diestro insistió en su intención de denunciar a todos aquellos medios que hayan difundido informaciones falsas sobre su vida privada y es que en su llegada al aeropuerto de Madrid mostró su enfado: "Yo creo que está todo clarísimo. Si se creen que la justicia es tonta y que no sabe que esta portada no tendría ningún valor a no ser por las especulaciones que se han estado haciendo sobre mi persona, es que tienen un concepto de la justicia muy diferente al que tengo yo. No van a ser los únicos a los que voy a demandar, voy a demandar a todo aquel que tenga responsabilidad: fotógrafo, redactores, colaboradores, directores de programa que son también directores de contenido... voy a denunciar a todo aquel que tenga responsabilidad con este tema. Son unas especulaciones que hacen daño a mi familia, a mí y que atentan contra mi honor y contra mis derechos fundamentales. No lo pienso dejar pasar".

Intentando mantener a su familia al margen de todo esto, Cayetano le pidió a la prensa privacidad y es que seguramente el diestro esperaba un reencuentro con su familia muy diferente al que ha tenido.

Tras un alarga jornada de trabajo también Eva González regresó a su casa luciendo la misma sonrisa con la que la hemos visto en los últimos días y es que la presentadora ha decidido centrarse en su trabajo y en su familia para superar esta tormenta mediática.