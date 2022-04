Etxebarri, entre los favoritos en The World's 50 Best Restaurants en Londres

The World's 50 Best Restaurants Awards 2022, clasificación en la que figura entre los favoritos el restaurante Etxebarri (Bizkaia), se celebrará el 18 de julio en Londres una vez que la organización descartase celebrar la gala que reúne a los mejores cocineros del mundo en Moscú, como se había anunciado, debido a la invasión de Ucrania.

En Old Billingsgate, la antigua lonja de pescado londinense, se dará a conocer el listado de los 50 mejores restaurantes del mundo elaborado por expertos gastronómicos de todo el planeta, en una ceremonia que conmemorará además el vigésimo aniversario de estos premios, ha informado este lunes la organización en un comunicado.

Actualmente, es Noma (Copenhague), el restaurante que encabeza el ránking, pero según una política reciente que ha afectado a restaurantes como los españoles elBulli y El Celler de Can Roca o el frances Mirazur, pasará a formar parte del salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación a partir de 2022.

De esta forma se sitúan entre los favoritos para encabezar el listado el también danés Geranium, el español Etxebarri, el peruano Central y Disfrutar (España), que ocupan actualmente los puestos del 2 al 5, aunque siempre puede haber sorpresas.

Aunque en noviembre de 2021 se anunció que la gala se celebraría en julio en Moscú, sus responsables han decidido organizarla el 18 de julio en Londres, ciudad que ya la acogió de 2003 a 2015 antes de que viajara a Nueva York, Melbourne, Bilbao y Singapur.

William Drew, director de Contenido de The Worlds 50 Best Restaurants, ha expresado en la nota que están "encantados" de que la gala de 2022 -la primera totalmente presencial tras declararse la pandemia de covid- se celebre "en un lugar tan emblemático e histórico de Londres".

Antes de dar a conocer a los 50 Mejores Restaurantes del Mundo se han organizado eventos en julio como el foro #50BestTalks, que se centrará en el arte de la hostelería bajo el título Bring the Magic! (¡Trae la magia!) y reunirá a "algunos de los restauradores más inspiradores e influyentes de la era contemporánea"; la Chefs' Feast, donde se mostrarán los mejores productos y cocinas del Reino Unido, o la mesa redonda entre cocineros y periodistas Meet the Chefs.

La edición de este vigésimo aniversario tiene además como novedad la serie 50 Best Collaboration Dining, en la que los principales cocineros y restaurantes de Londres se asociarán con sus colegas visitantes de 50 Best de todo el mundo para crear menús personalizados durante una sola noche.

El programa de eventos de julio también estará precedido por varios anuncios de premios individuales, entre ellos el Champions of Change (que premia la colaboración culinaria por un mundo mejor), The World's Best Female Chef Award (a la mejor cocinera), Icon Award (un cocinero emblemático) y One To Watch Award, un profesional del sector a tener en cuenta en el futuro.